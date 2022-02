Vareniki, i ravioli dolci e salati che uniscono Russia e Ucraina

Maria Paola Scaletta di

26/02/2022

I Vareniki sono un piatto tipico della cucina ucraina e russa. Ancora una volta la cucina è cultura. Dimostra che i popoli hanno usi e costumi in comune e che mai e poi mai si dovrebbe ricorrere alla guerra. I vareniki, in realtà, strapperanno un sorriso anche i cuochi italiani. Sono, a tutti gli effetti, dei veri e propri ravioli di forma triangolare. Rispetto alla versione italiana, questi ravioli che vengono dall’Europa orientale sono realizzati con una pasta diversa rispetto a quella che usiamo noi e vanno farciti con ciò che la natura offre in quelle terre. Anche i vareniki, come tutte le ricette tradizionali che vengono dall’Ucraina, hanno la caratteristica principale dell’abbondanza di calorie.

Grazie alle tante possibilità di farcitura, i vareniki possono essere sia dolci, sia salati. Per questo motivo vi offriamo le indicazioni per prepararli con diverse farciture. Possono essere serviti come pranzo, dessert o colazione. Vanno serviti caldi, accompagnati da ricche cucchiaiate di smetana, la panna acida tipica di quella tradizione culinaria.

Gli ingredienti per i vareniki

per l’impasto

4 tazze di farina

2 cucchiaini di sale

2 cucchiai d’olio

2 uova ben sbattute

1 tazza d’acqua

per il ripieno di patate

2 tazze di patate schiacciate

½ tazza di cipolle tritate

2 cucchiai di olio vegetale

sale e pepe a piacere

per il ripieno di crauti (kapusta)

2 tazze di crauti

½ tazza di cipolle tritate

4 cucchiai di olio vegetale

pepe a piacere

per il ripieno di prugne

1 tazza di prugne

½ tazza d’acqua

miele a piacere

Ecco come preparare i vareniki

Miscelate la farina ed il sale, aggiungete, quindi, il resto degli ingredienti. Impastate il tutto fino ad ottenere una massa omogenea ed elastica, coprite e lasciate riposare per almeno 15 minuti. Stendete l’impasto in una sfoglia sottile su di un piano di lavoro infarinato. Tagliate dei dischi dalla sfoglia utilizzando un bicchiere o un boccale. Aggiungete 1 cucchiaio di ripieno al centro di ogni disco di pasta, piegate la pasta sopra il ripieno e schiacciate per sigillare il ripieno all’interno. Quando l’acqua bolle aggiungete un po’ di sale e dell’olio in modo tale che non s’incollino l’uno all’altro. I fagottini sono cotti quando vengono a galla.