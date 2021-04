Arrivano dal luogo simbolo della fiction di Rai 1

A un passo dal cielo con i capunzei

I casunzei sono una pasta ripiena a forma di spicchio, da preparare in tante versioni

Alla scoperta delle tradizioni gastronomiche dei luoghi della fiction di Rai 1

I casunzei sono un piatto tipico del Cadore. In quelle valli incantate è ambientata la fiction di Rai 1 “A un passo dal cielo”. Dedicata al Corpo forestale, la saga della tv di Stato ha per protagonista Daniele Liotti. Ogni puntata tiene più di cinque milioni di italiani incollati al piccolo schermo. Lo scenario della fiction sono la natura incontaminata, dei laghi cristallini e delle montagne vertiginose. Anche in quella zona italiana esiste una forte cultura gastronomica.

I casunzei sono gli ambasciatori della cucina tradizionale delle Dolomiti. E’ una pasta ripiena a forma di spicchio che di solito viene condita con il burro e la ricotta affumicata. Ricordano molto i ravioli classici.

Come si preparano i casunzei

Vengono preparati con farina acqua e pochissime uova, perché le uova un tempo erano un bene prezioso per la gente di montagna e vanivano usate come merce di scambio o per arricchire la tavola nei giorni di festa. Esistono alcune varianti. Quelli che si mangiano a Cortina non sono uguali a quelli che si mangiano nella val Comelico. A Cortina, i Casunziei di solito contengono la rapa rossa, con aggiunta di noce moscata e semi di papavero. Mentre nel Comelico i casunziei (chiamati anche czansoi), vengono preparati con patate, cipolla, erba cipollina, o con erbe aromatiche reperite dai prati in base alla stagione.

Gli ingredienti per preparare dei casunzei a regola d’arte

Per il ripieno

Gr. 500 di patate

1 cipolla

50 di pancetta affumicata

pepe,

sale

noce moscata

olio e burro per friggere

Per la pasta

Gr. 400 farina 00

3 uova

1 pizzico di sale

½ bicchiere composto da acqua, latte e olio tiepidi

La preparazione dei capunzei

Si inizia dal ripieno. Lessare le patate e setacciarle in una pentola dove si sarà fatta soffriggere la cipolla con la pancetta. Salare, aggiungere pepe e noce moscata q.b. e un pizzico di farina 00 per legare il tutto. Aspettare che si raffreddi prima dell’utilizzo.

La pasta si prepara in questo modo. Preparare una fontana con la farina, al centro si incorporeranno le uova, il sale e il composto di acqua, olio e latte q.b. per rendere una pasta liscia ed elastica al tocco. Stendere la pasta in una sfoglia di circa 10 cm. E ricavarne dei dischetti di diametro di circa 6 cm., al centro inserire il ripieno, avendo cura di chiudere bene i casunzì per evitare la fuori uscita del ripieno durante la cottura, che avverrà in acqua bollente. Condire con burro fuso e formaggio grana