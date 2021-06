Da condire con bufala, pistacchi e pomodori secchi

Festa della Repubblica con i ravioli tricolore

I ravioli sono un piatto simbolo della cucina italiana

Il 2 giugno si celebra la nascita della Repubblica

Da condire con mozzarella di bufala, pistacchi e pomodori secchi

I ravioli sono una famiglia di prodotti tipici della cucina italiana. Si posso preparare di forma quadrata o tondi. Una volta ripiegati si possono riempire di carne, pesce, verdure o formaggio. La scelta varia a seconda delle tradizioni locali. Per il pranzo della Festa della Repubblica si possono preparare nella loro versione tricolore, con la pasta aromatizzata agli spinaci e al pomodoro. La Festa della Repubblica Italiana è la giornata celebrativa nazionale italiana istituita per ricordare la nascita della Repubblica Italiana. Si festeggia ogni anno il 2 giugno, giorno in cui ricorre l’anniversario del referendum istituzionale del 1946.

I ravioli sono un piatto antico, che risale addirittura al Medioevo. Vengono citati da Giovanni Boccaccio nel Decameron: “…niuna altra cosa facevano che far maccheroni e raviuoli e cuocergli…”. La loro prima apparizione dovrebbe risalire a più di dieci secoli fa.

Ecco gli ingredienti per i ravioli tricolore

Per la Pasta fresca bianca

100 gr farina 00

1 uovo

sale e olio evo qb

Per la Pasta fresca verde

150 gr farina 00

60 gr circa spinaci lessi

1 uovo

sale e olio evo qb

Per la Pasta fresca rossa

150 gr farina 00

30 gr circa concentrato di pomodoro

1 uovo

sale e olio evo qb

Per il ripieno:

150 gr mozzarella di bufala strizzata

40 gr pistacchi sgusciati

30 gr pomodori secchi

3 foglie di basilico

sale e olio evo qb

Per il condimento:

100 gr burro

salvia qb

Ecco come preparare i ravioli tricolore

Preparare la pasta fresca bianca impastando farina, uova sale e olio evo. Preparare la pasta rossa impastando farina, uova, concentrato di pomodoro, sale e olio evo.Per preparare la pasta verde frullare gli spinaci lessi strizzati con l’uovo e impastarli con la farina, il sale e olio evo. Lasciar riposare gli impasti per circa 30 minuti.

Nel frattempo preparare il ripieno frullando la mozzarella di bufala strizzata con i pomodori secchi, i pistacchi, l’olio evo, il basilico e il sale.

Trascorsi 30 minuti stendere gli impasti formando deI filoncini sottili senza utilizzare la farina. Unire i filoncini partendo dal verde, bianco e poi rosso con l’aiuto di un pennellino imbevuto nell’acqua. Stendere la pasta possibilmente con l’aiuto di una macchina stendipasta. Farcire la sfoglia con il ripieno e richiudere eliminando l’aria all’interno.

Cuocere i ravioli in abbondante acqua salata per circa 5 minuti. Nel frattempo in una padella sciogliere il burro e aggiungere la salvia. Saltare i ravioli nella salsa. Servire.