Seconda partecipazione del giornalista delle Iene al cooking show

Linguine con ortiche, vongole e mozzarella di bufala: la Iena Silvio Schembri in cucina a Trazzera

Silvio Schembri è il protagonista di questa puntata di Trazzera . Questa volta è alle prese con le “terribili” ortiche

Trazzera, il cooking show in onda dal lunedì al venerdì alle 12,30 e in replica alle 19,00. In contemporanea su VideoRegione e Blogsicilia.it

Il programma è condotto da Sonia Hamza mentre la parte culinaria è affidata allo chef Gianvito Gaglio

Il piatto della puntata

Linguine alle ortiche: la ricetta proposta dallo chef Gianvito Gaglio per la quattordicesima puntata del cooking show ha per protagonista questa erba considerata malevola e pungente. Eppure, grazie alla sapienza di Gaglio anche con le ortiche si può preparare un piatto gourmet. Per ottenere un risultato eccezionale, Gaglio abbina alle ortiche due prodotti dell’eccellenza agroalimentare italiana: le vongole e la mozzarella di bufala.

La puntata di Trazzera

Il giornalista Schembri è alla sua presenza al cooking show che viene realizzato nel Birrificio Bruno Ribadi. Schembri ha raccontato come ha passato la prima quarantena, quando un caso di Covid 19 costrinse tutta la redazione delle Iene all’isolamento domciliare. Sonia Hamza ha cercato di conoscere i segreti della Iena Schembri: “nella vita non professionale non sono una iena – ha raccontato il giornalista siciliano – anzi, sono un bonaccione. Ma divento brutto e cattivo quando qualcuno vuole fare il furbo ai danni dei più deboli. Allora esce l’animo incazzoso, animo da Iena”. Schembri ha confessato il suo infinito amore per la Sicilia. “Le vacanze? Altro che Ibiza e luoghi esotici. Il massimo è la spiaggia di San Leone”.

Ecco gli ingredienti per preparare le linguine con ortiche, mozzarella e vongole

400 grammi di linguine

30 vongole

250 grammi di mozzarella di bufala

due mazzetti di ortiche

2 spicchi di aglio

Olio evo , sale, pepe e olio di peperoncino quanto basta

La preparazione delle linguine

La prima cosa da fare è mettere a bollire le ortiche. Quando sojo pronte fruttatele in mixer con un filo d’olio. Mettete sul fuoco la pentole per le linguine. Poi, in padella mettete un giro d’olio di peperoncino e aggiungete uno spicchio d’aglio. Aggiungete le vongole con in più mezzo mestolo di acqua di cottura della pasta. Fate saltare per pochi minuti le vongole e poi sgusciatele con attenzione.

Quando la pasta è al dente scolatela e mettetela nella padella dove avete fatto saltare le cozze. Aggiungete le vongole e l’acqua residua. A questo punto mantecate per bene la pasta con la crema di ortiche. Aggiungere un po’ d’acqua e aggiungete un paio di giri d’olio a filo per emulsionare la crema. Adesso la pasta è pronta e va impiattata. Guarnire con le vongole e i cubetti di mozzarella di bufala. La preparazione si conclude con un filo d’olio sul piatto.