Mozzarella soffiata con spuma di pomodoro, ricetta originale e raffinata, degna di un gourmet

Per la preparazione di questo piatto è indispensabile possedere un sifone per spume, il cui utilizzo negli ultimi anni è notevolmente aumentato.

Il sifone permette di creare delle spume leggerissime e delicate.

https://www.youtube.com/watch?v=xLUUk5JecEM

Mozzarella, con questo nome si parla del simbolo della tradizione italiana casearia, riconosciuto in tutto il mondo. La ricetta di oggi punta a “soffiare” la mozzarella, sino a farla diventare un morbido e suadente contenitore. E’ una ricetta che stupirà i vostri commensali. Indispensabili è l’ultizzo di un sifone. Grazie a questo semplice utensile da cucina, potremo realizzare una spuma di pomodoro per riempire la mozzarella e per creare un letto sulla quale appoggiarla.

Ecco gli ingredienti per questa ricetta

4 mozzarelle

300 g di passata di pomodoro

150 ml di panna freschissima intera

1 cucchiaio di concentrato di pomodoro

1 pizzico di origano

1 pizzico di peperoncino

2 g di agar agar

olio extravergine d’oliva

sale e pepe

Versare la passata di pomodoro in una casseruola ed unire il peperoncino, il sale, il pepe, l’agar agar ed un filo d’olio. Portare dolcemente a bollore, mescolando di tanto in tanto. Aggiungere il concentrato di pomodoro, la panna e rimescolare. Togliere dal fuoco. Passare il composto attraverso un setaccio a maglia fine e lasciarlo raffreddare. Poi, versarlo nel sifone, chiudere la calotta (o tappo), caricare avvitando la cartuccia del gas e mettere il sifone in frigorifero, testa in basso, per almeno 2 ore. Passare, quindi, alla preparazione delle mozzarelle soffiate. Scaldare le mozzarelle con l loro acqua fino a raggiungere la temperatura di 65-70°C. A questa temperatura la mozzarella diventa malleabile. Dare alla mozzarella la forma di un disco ed avvolgerlo sulla bocchetta del sifone. Sifonare la mozzarella riempendola con la spuma di pomodoro, in modo da farle riprendere la sua forma abituale. Procedere con le stessa tecnica per soffiare le altre mozzarelle. Al momento di servire il piatto, azionare nuovamente il sifone e distribuire la spuma di pomodoro a specchio sul fondo dei piatti. Appoggiarvi sopra una mozzarella soffiata e guarnire con una foglia di basilico. Servire la mozzarella soffiata con spuma di pomodoro.