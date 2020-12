Una ricetta salva salute per il dopo feste

La vellutata salva salute per smaltire gli eccessi del Natale

Zucca, finocchi e zenzero per un crema saporita e salutare

La vellutata di zucca e finocchi allo zenzero è una pietanza perfetta per riprendersi dagli eccessi del Natale

E’ una ricetta nutriente e depurativa, con quel tocco unico e speziato donato dallo zenzero

E’ una ricetta semplice da preparare e può anche essere conservata a lungo nel freezer

Vellutata di finocchi e zucca, il piatto perfetto per disintossicarsi dopo i bagordi di Natale. Cremosa e rapida da preparare, la vellutata di finocchi e zucca allo zenzero è una ricetta calda corposa. Ottima per la stagione invernale ed autunnale, la vellutata con finocchi e zenzero è depurativa e detox.

Questa vellutata può anche essere congelata. Il tocco segreto di questa crema di finocchi è un pizzico di zenzero da usare per ottenere un un sapore unico. La ricetta è molto semplice: si fanno cuocere le verdure in un tegame per poi essere frullate in modo da ridurle in purea. E’ possibile aggiungere della pasta, dei cereali come farro, orzo o kamut, oppure del riso.

Ecco gli ingredienti per questa vellutata:

600 grammi di polpa di zucca

3 finocchi

3 fettine di zenzero fresco

1 scalogno

q.b.Sale fino

q.b.olio evo

Per preparare la ricetta, procedete seguendo queste indicazioni.

Per preparare questa crema di finocchi e zucca allo zenzero, pulisci la zucca eliminando la buccia esterna e i semi. Tagliala a dadini e mettila in un tegame assieme allo scalogno tagliato a fettine. Lava i finocchi. Tagliali a listarelle ed aggiungili alla zucca. Aggiungi anche olio di oliva e alcune fettine di zenzero fresco. Fai rosolare per qualche minuto. Ricopri interamente le verdure di acqua e fai cuocere per 20 minuti coperte da un coperchio. Insaporisci con sale fino. Quando le verdure saranno cotte, frulla fino ad ottenere una crema fluida. Servi la vellutata con olio di oliva a crudo.