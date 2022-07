Il bando è aperto ai laureati in ambito scientifico

Nuove opportunità per i laureati in medicina, matematica, fisica, chimica, elettronica e informatica. Il Ministero della Difesa ha indetto un nuovo bando di concorso pubblico, per il reclutamento di 16 Tenenti in servizio permanente a nomina diretta nei ruoli normali dell’Aeronautica Militare.

Il concorso prevede delle riserve di posti così come specificato nel bando.

I posti a concorso

In particolare, saranno selezionate le seguenti figure:

8 Tenenti nel ruolo normale del Corpo Sanitario Aeronautico ;

; 8 Tenenti nel ruolo normale del Corpo del Genio Aeronautico (3 nella categoria fisica, 2 nella categoria chimica; 3 nella categoria elettronica).

I requisiti

Per partecipare al concorso sarà necessario il possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana;

godimento dei diritti civili e politici;

non aver superato i 35 anni di età, o i 40 anni di età se Ufficiali in ferma prefissata dell’Esercito, della Marina Militare o dell’Aeronautica Militare o se Ufficiali inferiori delle Forze di completamento delle stesse Forze Armate o i 34 anni di età se Ufficiali in ferma prefissata dell’Arma dei Carabinieri o se Ufficiali inferiori delle Forze di completamento della stessa Arma;

non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una pubblica amministrazione;

se concorrenti di sesso maschile, non essere stati dichiarati obiettori di coscienza oppure ammessi a prestare servizio sostitutivo civile;

non essere stati condannati o imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;

non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

aver tenuto condotta incensurabile;

non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non danno sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione Repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;

per i posti riservati al Corpo Sanitario Aeronautico è richiesta la laurea in LM-41 (classe delle lauree magistrali in medicina e chirurgia), abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo d l’iscrizione all’ordine dei medici; per i posti destinati al Corpo del Genio Aeronautico è richiesta nella categoria fisica la laurea in una delle classi LM-17 (classe delle lauree magistrali in fisica); LM-40 (classe delle lauree magistrali in matematica); LM-58 (classe delle lauree magistrali in scienze dell’universo); LM-72 (classe delle lauree magistrali in scienze e tecnologie della navigazione); LM 75 (classe delle lauree magistrali in scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio); nella categoria chimica LM-54 (classe delle lauree magistrali in scienze chimiche); LM-71 (classe delle lauree magistrali in scienze e tecnologie della chimica industriale); nella categoria elettronica una laurea in LM 25 (classe delle lauree magistrali in ingegneria dell’automazione); LM 27 (classe delle lauree magistrali in ingegneria delle telecomunicazioni); LM 29 (classe delle lauree magistrali in ingegneria elettronica); LM-32 (classe delle lauree magistrali in ingegneria informatica).

Le selezioni

Le procedure selettive si articoleranno in:

due prove scritte : per il concorso relativo al Corpo Sanitario Aeronautico una prima prova con test a risposta multipla e una seconda prova, che consisterà in un elaborato con risposte sintetiche; per il concorso del Corpo del Genio Aeronautico una prima prova, che prevederà un elaborato con quesiti a risposta sintetica e una seconda prova culturale tecnico-scientifica, che consisterà in un elaborato con quesiti a risposta sintetica;

: per il concorso relativo al Corpo Sanitario Aeronautico una prima prova con test a risposta multipla e una seconda prova, che consisterà in un elaborato con risposte sintetiche; per il concorso del Corpo del Genio Aeronautico una prima prova, che prevederà un elaborato con quesiti a risposta sintetica e una seconda prova culturale tecnico-scientifica, che consisterà in un elaborato con quesiti a risposta sintetica; valutazione dei titoli di merito dei candidati risultati idonei alle prove scritte;

di merito dei candidati risultati idonei alle prove scritte; accertamenti psicofisici ;

; prova di efficienza fisica e accertamento attitudinale ;

; prova orale ;

; accertamento della conoscenza della lingua inglese ;

; prova orale facoltativa per l’accertamento della conoscenza di un’altra lingua straniera scelta dal candidato tra quelle previste nel bando.

I vincitori del concorso saranno nominati Tenenti in servizio permanente nel ruolo normale del Corpo Sanitario Aeronautico e del Corpo del Genio Aeronautico e presteranno servizio in via provvisoria, con riserva dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento di un corso applicativo della durata non superiore a un anno accademico.

Come presentare la domanda

L’istanza di partecipazione al concorso per Tenenti dell’Aeronautica Militare dovrà essere presentata entro il 22 agosto 2022, per via telematica, tramite la sezione “Concorsi online” del sito del Ministero della Difesa.

Per candidarsi bisognerà registrarsi al portale con credenziali SPID o carta d’identità elettronica (CIE), carta nazionale dei servizi (CNS) o apposite chiavi di accesso rilasciate dal portale dei concorsi al termine della procedura guidata di accesso.

Per maggiori informazioni consulta il bando.