Richiesto il diploma di geometra e perito industriale

L’Agenzia delle Entrate torna ad assumere. L’Ente ha, infatti, pubblicato uno dei tanti attesi bandi di concorso annunciati a inizio anno per il reclutamento di 900 figure a tempo indeterminato con il profilo professionale di assistente tecnico, da destinare alle sedi centrali e territoriali di tutta Italia.

I vincitori del concorso saranno inquadrati nella seconda area funzionale (fascia retributiva F3) del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Funzioni centrali – periodo 2019-2021 e saranno inseriti negli uffici dell’Ente per le attività relative ai servizi catastali, cartografici, estimativi e dell’osservatorio del mercato immobiliare.

In particolare, la figura dell’assistente tecnico fornirà supporto alla programmazione e all’operatività dei servizi catastali e cartografici e si occuperà dei servizi di consulenza tecnico-estimativi e dell’osservatorio del mercato immobiliare.

L’Agenzia delle Entrate, sulla base del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale, conta di bandire, entro l’anno, ulteriori concorsi per la selezione di 3000 unità tra personale diplomato e laureato.

Gli uffici di destinazione saranno i seguenti: gli Uffici Provinciali Territorio; le Direzioni Regionali; le Direzioni Provinciali; la Direzione Centrale Servizi Estimativi e Osservatorio Mercato Immobiliare; la Direzione Centrale Servizi Catastali, Cartografici e di Pubblicità Immobiliare.

I requisiti generali

Per partecipare alle selezioni sarà necessario il possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana;

posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari;

godimento dei diritti politici e civili;

idoneità fisica all’impiego;

non essere stati interdetti, destituiti o dispensati, ovvero licenziati dalla pubblica amministrazione o dichiarati decaduti da un impiego statale a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili;

diploma di istruzione secondaria superiore di Geometra, oppure diploma di istruzione secondaria superiore di Perito Industriale indirizzo Edile, oppure diploma di maturità tecnica di Perito Industriale, oppure diploma di istruzione secondaria superiore afferente al settore “Tecnologico”, indirizzo “Costruzioni, ambiente e territorio”.

Le prove selettive

L’iter selettivo prevede le seguenti fasi:

una prova oggettiva tecnico-professionale (quesiti a risposta multipla per accertare la conoscenza delle seguenti materie: Geodesia, Topografia e Cartografia; Scienza e tecnica delle costruzioni; Strumenti e tecniche estimali ed elementi di economia immobiliare; Normativa in materia di Catasto; Elementi di legislazione in materia di edilizia e urbanistica; Elementi di diritto amministrativo; Elementi di diritto tributario);

(quesiti a risposta multipla per accertare la conoscenza delle seguenti materie: Geodesia, Topografia e Cartografia; Scienza e tecnica delle costruzioni; Strumenti e tecniche estimali ed elementi di economia immobiliare; Normativa in materia di Catasto; Elementi di legislazione in materia di edilizia e urbanistica; Elementi di diritto amministrativo; Elementi di diritto tributario); una prova orale, colloquio sulle materie della prova scritta.

Le date di svolgimento della prova oggettiva tecnico-professionale e i requisiti della eventuale strumentazione tecnica saranno resi noti il 3 novembre 2022 sul sito dell’Agenzia delle entrate.

Al termine delle prove i candidati utilmente collocati in graduatoria saranno assunti in servizio con un contratto a tempo indeterminato e saranno tenuti a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La sede di servizio sarà assegnata sulla base dell’ordine di graduatoria e delle preferenze espresse dai vincitori.

Come candidarsi

I candidati interessati dovranno inviare la domanda di ammissione, per via telematica, entro le ore 23:59 del 23 settembre 2022, tramite la piattaforma disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Per la partecipazione al concorso sarà necessario il possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato.

Per maggiori informazioni consulta il bando.