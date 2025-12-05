Catania e Palermo le province più colpite. Cresce del 4,2% il numero di veicoli incidentati rispetto al 2023
La Sicilia si conferma tra le regioni italiane con il più alto numero di incidenti stradali. Nel 2024, sono state 13.744 le autovetture coinvolte in sinistri sulle strade dell’Isola, posizionando la regione al settimo posto della classifica nazionale. Un dato in crescita del 4,2% rispetto all’anno precedente e superiore alla media nazionale, che registra un aumento del 3,6%.
A rivelarlo è un’analisi condotta da Carfax su dati ACI-ISTAT. Lo studio fotografa una situazione preoccupante per la sicurezza stradale siciliana e accende i riflettori sull’importanza della trasparenza nel mercato dell’auto usata.
Catania maglia nera, Messina la crescita più alta
A livello provinciale, è Catania a registrare il primato negativo con 4.080 autovetture coinvolte in incidenti nel 2024. Segue Palermo con 3.108 casi, quindi Messina (1.707), Trapani (1.116), Siracusa (1.115), Ragusa (954), Agrigento (710), Caltanissetta (697) ed Enna (257).
Sul fronte delle variazioni rispetto al 2023, preoccupa soprattutto il dato di Messina, che registra un balzo del 10,3%, la crescita più alta dell’isola. Incrementi significativi anche a Siracusa (+9,7%), Ragusa (+5,7%), Palermo (+5,4%) e Catania (+4,0%). Cresce leggermente anche Caltanissetta (+0,6%).
Unica nota positiva arriva da Trapani e Agrigento, che segnano rispettivamente un calo del 4,4% e del 4,3%. Stabile invece la situazione a Enna.
Il mercato dell’usato: quasi metà delle auto con criticità
Ma c’è un altro aspetto che emerge dall’analisi e che riguarda direttamente chi è alla ricerca di un’auto usata. Quasi il 50% dei veicoli analizzati sulla piattaforma Carfax presenta almeno un fattore di rischio: danni pregressi, incidenti, provenienza dall’estero, anomalie nel chilometraggio o utilizzi precedenti come taxi o auto a noleggio.
Un quadro nazionale in peggioramento
Il contesto siciliano si inserisce in uno scenario nazionale preoccupante. Nel 2024, l’Italia ha registrato complessivamente 317.365 incidenti stradali, per un totale di oltre 207.000 autovetture coinvolte. Numeri che evidenziano la necessità di interventi strutturali sulla sicurezza stradale e di maggiore attenzione da parte degli automobilisti.
Per chi si appresta ad acquistare un’auto usata, diventa quindi fondamentale verificare lo storico completo del veicolo, per avere la certezza di fare un acquisto consapevole e sicuro.
