Quest’anno potranno partecipare anche i neolaureati

Partono le procedure selettive per Ufficiali della Riserva Selezionata, la sezione dell’Arma dei Carabinieri aperta anche ai civili alla quale si può accedere senza concorso.

Gli Ufficiali saranno selezionati da un bacino di professionisti provenienti dalla vita civile, con spiccate professionalità, in grado di prestare un’opera proficua nelle Forze Armate.

I candidati selezionati affiancheranno il personale in servizio permanente, per determinati periodi di tempo, per esigenze correlate ad attività addestrative, operative e logistiche delle Forze Armate, sia sul territorio nazionale sia all’estero.

È bene precisare che l’istanza di ammissione non costituisce adesione ad una procedura concorsuale, ma una dichiarazione di disponibilità a sottoporsi alle fasi di selezione per l’inserimento nel bacino degli aspiranti della Riserva Selezionata.

Che cosa è la Riserva Selezionata

La Riserva Selezionata nasce dall’esigenza, per soddisfare eventuali esigenze operative, addestrative e logistiche, di disporre di un bacino di personale, in possesso di particolari professionalità d’interesse non compiutamente disponibili nell’Arma dei Carabinieri.

Tali professionalità potranno essere scelte tra gli Ufficiali di complemento in congedo dell’Arma dei Carabinieri e tra i professionisti provenienti dalla vita civile in possesso dei requisiti richiesti.

I requisiti

Per poter accedere alla Riserva Selezionata sarà necessario rispettare i seguenti requisiti:

avere la cittadinanza italiana;

possedere le qualità di moralità e condotta stabilite dall’art. 26 della Legge 1° febbraio 1989, n. 53;

non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso per delitti non colposi;

non prestare servizio in una delle Forze Armate, in altre Forze di Polizia ad ordinamento civile, nel Corpo della Guardia di Finanza e nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

non appartenere al Ruolo Normale Mobile del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana;

non essere stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio civile ai sensi della Legge 8 luglio 1998, n. 230, se appartenenti a classe interessata alla chiamata di leva, salvo quanto previsto dall’articolo 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66;

non essere stati giudicati permanentemente non idonei al Servizio Militare;

non essere stati dimessi d’autorità da precedenti ferme nelle Forze Armate e nelle Forze di Polizia.

Le novità introdotte quest’anno

Il 15 giugno 2022 è stato approvato il Decreto Ministro della Difesa che abroga e sostituisce i precedenti Decreti 20 maggio 2015, 7 aprile 2017 e 10 agosto 2018 (inerenti alla Riserva Selezionata dell’Arma dei Carabinieri) e che introduce due importanti novità:

il limite d’età per accedere al grado di Sottotenente della Riserva Selezionata passa dai 27 a 25 anni;

viene eliminato (per il solo grado di Sottotenente) il requisito dei due anni di esercizio continuativo della professione, sostituendolo con quello del possesso di esperienza o conoscenza nelle materie d’interesse per l’Arma.

Tali innovazioni permetteranno anche ai neolaureati di presentare istanza di adesione al bacino della Riserva Selezionata.

Come candidarsi

Gli aspiranti candidati potranno presentare domanda online, entro il 18 settembre 2022, tramite l’applicativo “Riserva Selezionata”, disponibile sul portale dell’Arma dei Carabinieri, accedendo attraverso apposite credenziali SPID o Smart-card di tipo conforme agli standard CIE (Carta d’Identità Elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi), CMCC.

Per partecipare sarà, inoltre, necessario possedere un indirizzo PEC nominativo.