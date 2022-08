I vincitori saranno assunti a tempo indeterminato

Anche la Regione Lazio, come accaduto in altre regioni italiane, si appresta ad assumere nuove risorse per rafforzare i suoi Centri per l’Impiego. La Regione ha indetto, infatti, due nuovi bandi di concorso pubblico, per titoli ed esami, per un totale di 584 posti a tempo indeterminato.

In particolare, saranno selezionate le seguenti figure:

295 Esperti Mercato e Servizi per il Lavoro (cat. D, posizione economica D1);

(cat. D, posizione economica D1); 289 Assistenti Mercato e Servizi per il Lavoro (cat. C, posizione economica C1).

Gli Assistenti si occuperanno principalmente di accompagnamento e tutoring nei percorsi di tirocinio o di inserimento e reinserimento lavorativo, sostenendo il rilevamento dei fabbisogni professionali delle aziende e l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Gli Esperti gestiranno la pianificazione ed erogazione dei servizi per il lavoro, definiranno standard e procedure, svolgeranno attività di orientamento professionale, progetteranno interventi di politica attiva e infine si occuperanno del monitoraggio dei risultati, individuando eventuali azioni migliorative e correttive.

La sede di servizio sarà individuata nell’ambito del territorio della Regione Lazio e sarà previsto un periodo di prova della durata di 6 mesi.

I requisiti generali

I candidati interessati a partecipare alle selezioni dovranno possedere i seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o di un altro Stato membro UE;

età non inferiore ai 18 anni;

idoneità fisica all’impiego;

godimento dei diritti civili e politici;

posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva militare;

non essere stati destituiti o dispensati da una PA per persistente insufficiente rendimento o essere stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego;

non aver riportato condanne penali o misure di interdizione od altre misure che impediscano la costituzione di rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione.

I requisiti specifici

Con riferimento ai titoli di accesso per il bando per Assistenti sarà sufficiente il diploma di istruzione secondaria di II grado conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto.

Per candidarsi al bando per Esperti sarà necessario il possesso di una laurea magistrale o specialistica o diploma di laurea nelle classi LMG/01 Giurisprudenza, LM-14 Lettere, LM-31 Ingegneria gestionale, LM-38 Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione, LM-51 Psicologia, LM-52 Relazioni internazionali, LM-56 Scienze dell’economia, LM-57 Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua, LM-62 Scienze della politica, LM-63 Scienze delle pubbliche Amministrazioni, LM-77 Scienze economico-aziendali, LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo, LM-85 Scienze pedagogiche, LM-87 Servizio sociale e politiche sociali, LM-88 Sociologia e ricerca sociale, LM-90 Studi europei o una laurea triennale in L-12 Mediazione linguistica, L-14 Scienze dei servizi giuridici, L-16 Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione, L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale, L-19 Scienze dell’educazione e della formazione, L-24 Scienze e tecniche psicologiche, L-33 Scienze economiche, L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali, L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace, L-39 Servizio sociale, L-40 Sociologia o laure equiparate.

Le procedure selettive

L’iter selettivo per entrambi i concorsi prevederà:

una prova scritta digitale , un test di 40 domande a risposta multipla da risolvere in 60 minuti sugli argomenti specificati dai bandi;

, un test di 40 domande a risposta multipla da risolvere in 60 minuti sugli argomenti specificati dai bandi; una prova orale (anche in videoconferenza) sulle materie indicate nei bandi;

(anche in videoconferenza) sulle materie indicate nei bandi; la valutazione dei titoli (titoli di studio e di servizio).

Come presentare domanda

La domanda dovrà essere trasmessa entro il 30 settembre 2022, tramite il Portale del Reclutamento della Pubblica Amministrazione inPA, previa autenticazione attraverso i sistemi SPID, CIE, CNS e/o Eidas.

Per maggiori informazioni consultare gli avvisi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 65 del 16 agosto 2022 o la sezione “Bandi di Concorso e Avvisi” della Regione Lazio.