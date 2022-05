I vincitori saranno assunti a tempo determinato per 3 anni

Dopo il successo del concorso per 8171 addetti all’Ufficio del Processo (66.015 domande), entra nel vivo anche il concorso del ministero della Giustizia per la selezione di 5410 figure tecnico-amministrative con diploma o laurea, per il quale sono state presentate ad aprile 72188 candidature.

Come ha reso noto il Ministero della Giustizia tramite i suoi canali ufficiali, entro il mese di giugno partiranno, infatti, le prove scritte, in modo da consentire in poche settimane l’ingresso dei vincitori nelle sedi indicate in fase di presentazione delle domande.

I neoassunti supporteranno gli uffici giudiziari nella gestione delle attività legate al PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e saranno inseriti a tempo determinato per un periodo non superiore ai 36 mesi, nei ruoli del personale del Ministero della Giustizia presso la sede della Corte di cassazione (Roma) e le sedi dei Distretti delle Corti di Appello presenti nelle diverse regioni italiane.

I posti messi a bando

Il bando di concorso al Ministero della Giustizia per 5410 posti servirà a reclutare le seguenti figure:

n. 750 unità con diploma, da inserire in area funzionale II, fascia economica F2 (n. 280 posti per Tecnico IT junior con diploma di Istituto Tecnico del Settore Tecnologico, n. 400 posti di tecnico di contabilità junior con diploma di Istituto Tecnico del Settore Economico – indirizzo amministrazione, finanza e marketing e n. 70 posti per Tecnico dell’edilizia junior con diploma di istruzione secondaria di secondo grado di Istituto Tecnico del Settore Tecnologico – Indirizzo Costruzioni, ambiente e territorio);

con diploma, da inserire in area funzionale II, fascia economica F2 (n. 280 posti per Tecnico IT junior con diploma di Istituto Tecnico del Settore Tecnologico, n. 400 posti di tecnico di contabilità junior con diploma di Istituto Tecnico del Settore Economico – indirizzo amministrazione, finanza e marketing e n. 70 posti per Tecnico dell’edilizia junior con diploma di istruzione secondaria di secondo grado di Istituto Tecnico del Settore Tecnologico – Indirizzo Costruzioni, ambiente e territorio); n. 3000 unità con diploma, da inserire in area funzionale seconda, fascia economica F1 (3000 operatori di data entry con qualsiasi diploma di istruzione secondaria di II grado);

con diploma, da inserire in area funzionale seconda, fascia economica F1 (3000 operatori di data entry con qualsiasi diploma di istruzione secondaria di II grado); n. 1660 unità con laurea, da inserire in area funzionale terza, fascia economica F1 (n. 180 posti per Tecnico IT senior, n. 200 posti per Tecnico di contabilità senior, n. 150 posti per Tecnico di edilizia senior, n. 40 posti per Tecnico statistico, n. 1060 posti per Tecnico di amministrazione, n. 30 posti per Analista di organizzazione).

La selezione

L’iter selettivo si articolerà in una valutazione dei titoli (max 15 punti) e in una prova scritta digitale (max 30 punti), distinta in base allo specifico profilo, che consisterà in un test di 40 quesiti a risposta multipla, da risolvere in 60 minuti.

Cosa studiare

Le materie della prova scritta saranno differenziate in base al profilo:

Tecnico IT junior e senior – Gestione e progettazione applicazioni (Project Management e Metodologie Agili; Architetture Software e principi di progettazione; Controllo della qualità del software e metodologie di test); Piattaforme Dati & AI (Sistemi e metodologie di Analisi Dati e Big Data; Progettazione e gestione Database; Intelligenza artificiale); Infrastrutture, Cloud e Sicurezza (Metodologia DevOps e Site reliability engineering – SRE; Virtualizzazione, Container e Architetture Cloud; Sistemi Operativi; Sicurezza Informatica; Reti e connettività); Lingua inglese.

– Gestione e progettazione applicazioni (Project Management e Metodologie Agili; Architetture Software e principi di progettazione; Controllo della qualità del software e metodologie di test); Piattaforme Dati & AI (Sistemi e metodologie di Analisi Dati e Big Data; Progettazione e gestione Database; Intelligenza artificiale); Infrastrutture, Cloud e Sicurezza (Metodologia DevOps e Site reliability engineering – SRE; Virtualizzazione, Container e Architetture Cloud; Sistemi Operativi; Sicurezza Informatica; Reti e connettività); Lingua inglese. Tecnico di contabilità junior e senior – Contabilità di stato; Ragioneria; Lingua inglese.

– Contabilità di stato; Ragioneria; Lingua inglese. Tecnico di edilizia junior – Estimo; Contabilità dei lavori; Lingua inglese.

– Estimo; Contabilità dei lavori; Lingua inglese. Operatore di data entry – Elementi di informatica; Elementi di diritto pubblico; Lingua inglese.

– Elementi di informatica; Elementi di diritto pubblico; Lingua inglese. Tecnico di edilizia senior – Tecnica delle costruzioni; Impiantistica; Estimo; Lingua inglese.

– Tecnica delle costruzioni; Impiantistica; Estimo; Lingua inglese. Tecnico statistico – Basi di dati; Metodi statistici per analisi dei dati; Lingua inglese.

– Basi di dati; Metodi statistici per analisi dei dati; Lingua inglese. Tecnico di amministrazione – Diritto amministrativo; Servizi di cancelleria; Lingua inglese.

– Diritto amministrativo; Servizi di cancelleria; Lingua inglese. Analista di organizzazione – Progettazione di flussi di lavoro e automazione dei processi; Sistemi di misurazione e valutazione della performance nella P.A.; Piani per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza; Lingua inglese.

Per maggiori dettagli consulta i bandi della Presidenza del Consiglio, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° aprile 2022.