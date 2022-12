I requisiti, la selezione e come partecipare

Il Ministero della Giustizia ha indetto un nuovo concorso pubblico per 400 posti di notaio in tutta Italia. La domanda di partecipazione potrà essere inviata a partire dal 10 gennaio fino al 9 febbraio 2023.

Ecco tutte le informazioni utili per partecipare al concorso per notaio.

I requisiti

Per poter partecipare al concorso per 400 notai sarà necessario il possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiano di un altro Stato membro UE;

aver compiuto i 21 anni;

moralità e condotta incensurate;

non aver riportato condanna per un reato non colposo punito con pena non inferiore nel minimo a 6 mesi, ancorché sia stata inflitta una pena di durata minore;

laurea in giurisprudenza o della laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza date o confermate da una università italiana o di titolo riconosciuto equipollente;

iscrizione tra i praticanti presso un Consiglio notarile e aver fatto la pratica per 18 mesi, di cui almeno per un anno continuativamente dopo la laurea;

non essere stati dichiarati non idonei nei 5 precedenti concorsi per esami a posti di notaio, banditi successivamente all’entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69.

La selezione

L’iter selettivo prevede una prima fase, che consisterà in tre distinte prove teorico-pratiche, relative a un atto di ultima volontà e due atti tra vivi (di cui uno di diritto commerciale) e in una seconda fase, che prevederà tre specifiche prove orali sulle seguenti materie: diritto civile, commerciale e volontaria giurisdizione, con particolare riguardo agli istituti giuridici in rapporto ai quali si esplica l’ufficio di notaio; disposizioni sull’ordinamento del notariato e degli archivi notarili; disposizioni concernenti i tributi sugli affari.

La fase scritta e la fase orale si intenderanno superate solo ottenendo il voto minimo di 35 punti per ciascuna delle prove. Saranno considerati idonei coloro che avranno ottenuto un punteggio di 210 su 300.

Come presentare domanda

La domanda di partecipazione al concorso per Notai 2023 dovrà essere trasmessa, tramite raccomanda AR al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente in relazione al luogo di residenza dell’aspirante, dopo la compilazione telematica dell’istanza, entro il 9 febbraio 2023.

La domanda telematica dovrà essere compilata tramite il form, messo a disposizione dal Ministero della Giustizia, autenticandosi tramite SPID, CIE o CNS.

Sarà, inoltre, necessario il versamento online tramite PagoPA di un contributo di €117,13 per completare l’istanza.

Per maggiori informazioni consulta il bando, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 16 dicembre 2022.