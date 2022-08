Più risorse per la gestione ordinaria e straordinaria dei cantieri PNRR

Il 22 agosto l’INAIL pubblicherà, due nuovi bandi di concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la selezione di 97 dirigenti medici di primo livello e 75 infermieri professionali.

Ad annunciarlo l’Ente stesso con un avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 64 del 12 agosto 2022, che consentirà il reclutamento di 170 figure, che saranno assunte con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per un periodo di 3 anni e inquadrate secondo il CCNL Comparto Funzioni Centrali 2016 – 2018.

L’iter selettivo consisterà in procedure comparative e verifica di idoneità, per titoli e colloquio. Si attende la pubblicazione dei due avvisi per conoscere i dettagli delle modalità selettive.

Come candidarsi

Le domande di partecipazione ai concorsi INAIL per infermieri e medici dovranno essere presentate per via telematica, a partire dalle ore 8:00 del 23 agosto fino alle ore 17.00 del 6 settembre 2022, tramite la sezione dedicata del portale INAIL.

I fondi stanziati

Le nuove assunzioni rientrano in un vasto piano di potenziamento delle risorse umane dell’Istituto, sempre più strategico per il welfare del nostro Paese, ma con un organico ai minimi storici.

La forza ispettiva, per esempio, negli anni si è sensibilmente ridotta e in molti territori non è sufficiente per fare fronte alle esigenze istituzionali dell’attività ordinaria. Servono figure sempre più qualificate per migliorare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, ridurre gli infortuni e contrastare il lavoro sommerso.

Per rafforzare l’organico dell’Istituto è stata autorizzata la spesa di 2.262.909 euro per il 2022, 13.577.454 euro per il 2023 e il 2024 e 11.314.545 euro per il 2025.

Le nuove sfide del PNRR

L’INAIL giocherà nel prossimo futuro un ruolo chiave nella diffusione di una cultura della prevenzione e nella tutela dei lavoratori, soprattutto in vista dell’attuazione del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), per via delle numerose opere infrastrutturali, che dovranno essere realizzate.

L’aumento del numero di cantieri aperti corrisponderà ad una crescita esponenziale dei rischi per i lavoratori. Ecco perché serviranno nuove risorse, interventi di prevenzione, formazione e maggiori investimenti in soluzioni tecnologiche innovative (sensoristica, realtà aumentata, robotica umanoide) e nello sviluppo di modelli organizzativi avanzati di studio, analisi e gestione dei rischi, per un più efficace contrasto del fenomeno infortunistico.

Per farlo saranno, inoltre, siglati diversi protocolli e instaurate collaborazioni strutturate e permanenti con aziende o grandi gruppi industriali del Paese, impegnati nell’esecuzione dei singoli interventi previsti dal PNRR.

I bandi INAIL saranno reperibili all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente” –“Bandi di Concorso”- “Archivio Concorsi” del portale dell’Istituto.