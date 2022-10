Si cercano ingegneri, geometri, informatici, amministrativi e autisti

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento ha indetto tre bandi di concorso pubblico per il reclutamento di varie figure, da inserire a tempo determinato e indeterminato.

Si tratta di tre bandi distinti che consentiranno di rafforzare il personale drasticamente ridotto a causa dei provvedimenti di pensionamento e garantire così la continuità assistenziale.

I posti messi a bando

La prima selezione, per titoli e colloquio, finalizzata alla realizzazione di strutture sanitarie finanziate dal PNRR e PNC, prevederà l’assunzione per due anni di:

3 ingegneri civili (Dirigenti);

2 geometri (Cat. C);

4 collaboratori amministrativi (Cat. D).

L’obiettivo è quello di attuare gli interventi previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Complementare (PCN) Missione 6 PNRR Componente 2 – Ospedali Sicuri e Sostenibili – adeguamento sismico per l’ASP di Agrigento.

Il secondo bando servirà a reclutare 6 figure con il profilo di operatore tecnico specializzato autista di ambulanza (Cat. BS), ruolo tecnico, da inserire a tempo indeterminato, sulla base di quanto indicato nella delibera del Commissario Straordinario n. 1266 del 27 luglio 2022.

Il terzo e ultimo bando, per titoli e prova pratica, consentirà di selezionare vari profili del comparto con incarichi a tempo determinato:

9 figure con il profilo di operatore tecnico autista (Cat. B);

7 figure con il profilo di operatore tecnico informatico (Cat. B);

9 figure con il profilo di operatore tecnico magazziniere ed economale (Cat. B);

2 figure con il profilo di operatore tecnico camera iperbarica (Cat. B).

I requisiti

Per partecipare alle selezioni sarà necessario il possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o di uno Stato membro UE;

godimento diritti civili e politici;

assenza di condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici;

idoneità fisica all’impiego;

per il profilo di ingegnere civile sarà richiesta la laurea quinquennale in ingegneria civile, iscrizione all’ordine professionale e comprovata esperienza biennale nel campo strutturale dell’edilizia sanitaria e degli impianti; per il profilo di geometra occorrerà il diploma di geometra e comprovata esperienza biennale a supporto delle amministrazioni pubbliche; per il profilo di collaboratore amministravo basterà una laurea in economia, scienze politiche e giurisprudenza ed esperienza lavorativa nella P.A. di almeno due anni nel campo delle gare, dei pubblici appalti, con conoscenza delle procedure PNRR o con approfondita conoscenza della contabilità economico-patrimoniale; per il profilo di operatore tecnico autista sarà necessario il possesso di un diploma di istruzione di primo grado o l’assolvimento dell’obbligo scolastico e patente di guida categoria B; per il profilo di operatore tecnico magazziniere ed economale servirà un diploma di istruzione di primo grado o l’assolvimento dell’obbligo scolastico, patente di guida categoria B e abilitazione alla conduzione di carrelli elevatori e semoventi industriali; per il profilo di operatore tecnico informatico sarà sufficiente un diploma di istruzione di primo grado o l’assolvimento dell’obbligo scolastico e un attestato di qualifica professionale di Informatica o in alternativa diploma di scuola media superiore a indirizzo informatico o diploma di scuola media superiore con altro indirizzo e corso di formazione in informatica; per il profilo di operatore tecnico camera iperbarica sarà necessario un diploma di maturità tecnica a indirizzo scientifico o diploma di istruzione di secondo grado e corso abilitante per Tecnico di Camera Iperbarica.

Le procedure selettive

La selezione prevederà una valutazione dei titoli e un colloquio conoscitivo per accertare le competenze possedute. Per ciascuna figura saranno valutate anche le conoscenze, anche, sulle materie di studio indicate nel bando.

Per la procedura selettiva rivolta agli operatori informatici, austisti, magazzinieri e operatori tecnici camera iperbarica al posto del colloquio sarà prevista una prova pratica di accertamento dell’idoneità.

Come presentare domanda

Le candidature dovranno essere presentate, per via telematica, entro le ore 23:59 del 31 ottobre 2022, effettuando obbligatoriamente l’iscrizione online sul sito dell’ASP di Agrigento.

Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla U.O.C. Servizio risorse umane dell’ASP di Agrigento – viale della Vittoria, 321 (tel. 0922 407111 centralino) o indirizzare eventuali comunicazioni all’indirizzo di posta elettronica risorseumane@aspag.it.

Gli avvisi sono disponibili all’interno della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 13 del 30 settembre 2022.