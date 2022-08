Le selezioni sono riservate ai giovani under 30

La RAI (Radiotelevisione Italiana S.p.A.) ha indetto due bandi di concorso per 25 impiegati e 10 assistenti di redazione, diplomati, che saranno inseriti nelle diverse sedi di lavoro RAI, dislocate su tutto il territorio nazionale.

In particolare, i due avvisi sono rivolti a giovani under 30, che saranno assunti con un contratto di apprendistato professionalizzante.

L’impiegato si occuperà di mansioni prettamente amministrative a stretto contatto con i referenti delle diverse strutture aziendali e con i collaboratori esterni e sarà destinato a un’area specialistica di attività, mentre l’assistente di redazione gestirà le attività organizzativo-amministrative, di segreteria e di supporto alla realizzazione dei prodotti giornalistici.

I requisiti generali

Per prendere parte alle selezioni RAI sarà necessario il possesso di:

cittadinanza italiana o di uno Stato membro UE o cittadinanza extracomunitaria (cittadini regolarmente soggiornanti in Italia);

età compresa tra i 18 e i 30 anni non compiuti;

diploma quinquennale di scuola media secondaria superiore;

solo per gli aspiranti assistenti di redazione patente di guida automobilistica di categoria B;

non essere stati licenziati dalla Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. o da un’altra Società del Gruppo per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo;

non avere già svolto un periodo di lavoro continuativo o frazionato presso altro datore di lavoro in mansioni corrispondenti alla qualifica oggetto dei presenti avvisi di selezione per un periodo superiore a 18 mesi;

non risultare già alle dipendenze della RAI o di altra Società del Gruppo in forza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche di apprendistato, in corso di esecuzione;

non aver già stipulato con Rai o con altre Società del Gruppo uno o più contratti di lavoro subordinato, anche a termine, per lo svolgimento delle mansioni oggetto degli avvisi di selezione, al livello contrattuale 5 o superiore, a prescindere dalla durata, oppure ad un livello contrattuale inferiore al 5 ove il periodo complessivo di impegno sia stato superiore a 18 mesi.

La selezione

L’iter selettivo consisterà in una valutazione dei titoli, una successiva fase preselettiva che consisterà in un test a risposta multipla, che si svolgerà da remoto, un colloquio tecnico e un colloquio conoscitivo-motivazionale in presenza a Roma.

Le procedure selettive si terranno nel corso del primo semestre 2023.

Come candidarsi

La domanda di ammissione per il profilo di proprio interesse dovrà essere presentata, per via telematica, entro le ore 12 del 23 settembre 2022, compilando il form online disponibile sul sito RAI.

Per maggiori informazioni consulta i bandi RAI per Assistenti di redazione e per Impiegati.