C’è tempo fino all’8 agosto per presentare le candidature

Il Ministero dell’Interno ha pubblicato quattro nuovi bandi per il reclutamento di 98 vice ispettori tecnici della Polizia di Stato in vari ambiti.

Gli avvisi sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 dell’08/07/2022 e sono aperti a candidati con diploma (liceo scientifico, diploma professionale, istituto tecnico) o laurea (ingegneria, economia, informatica, psicologia, fisica, matematica, farmacia, chimica, biologia, geologia).

I posti messi a bando

I bandi prevedono la copertura di 98 posti così suddivisi:

24 posti nel settore equipaggiamento ;

; 50 posti nel settore motorizzazione ;

; 12 posti nel settore psicologia ;

; 12 posti nel settore polizia scientifica (4 posti per il profilo chimico-biologico; 6 posti per il profilo elettronico-informatico; 2 posti per il settore balistico).

I requisiti generali

Per partecipare alle selezioni i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana;

godimento dei diritti civili e politici;

qualità di condotta previste dall’articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53;

non aver compiuto il 28° anno di età. Quest’ultimo limite è elevato, fino a un massimo di tre anni, in relazione all’effettivo servizio militare prestato dai candidati. Si prescinde dal limite di età per il personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, con almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio alla data del bando. Per gli appartenenti all’Amministrazione civile dell’interno il limite di età, per la partecipazione al concorso, è di 33 anni;

essere in possesso dell’idoneità fisica, psichica e attitudinale prescritta per l’accesso al ruolo degli ispettori tecnici di polizia.

Per conoscere i dettagli sui titoli di studio richiesti si rimanda alla lettura dei bandi.

Le prove d’esame

L’iter selettivo dei concorsi per 98 vice ispettori tecnici dalla Polizia di Stato sarà così articolato:

eventuale prova preselettiva ;

; accertamenti psico-fisici ;

; accertamento attitudinale ;

; prova scritta ;

; valutazione dei titoli ;

; prova orale.

Gli argomenti delle prove sono indicati all’interno dei rispettivi bandi.

Al termine delle selezioni, i vincitori utilmente collocati in graduatoria, saranno nominati allievi viceispettori tecnici e dovranno seguire un corso di formazione (i vincitori saranno collocati in aspettativa per la durata del corso). L’assegnazione ai servizi di istituto sarà effettuata al termine del corso, secondo le modalità indicate nei bandi.

Come presentare domanda

Le istanze di partecipazione ai concorsi della Polizia di Stato per ispettori tecnici dovranno essere trasmesse entro le ore 23.59 dell’8 agosto 2022, tramite la procedura informatica disponibile all’indirizzo https://concorsionline.poliziadistato.it, cliccando sull’icona “Concorso pubblico”.

I candidati potranno accedere al portale solo se in possesso di apposite credenziali SPID o CIE e dovranno possedere un indirizzo PEC nominativo.

Per maggiori dettagli consulta i bandi per 98 vice ispettori tecnici della Polizia di Stato: