Le candidature potranno essere presentate entro il 12 settembre

Il Ministero della Salute ha indetto un bando di concorso pubblico per il reclutamento di 7 funzionari informatici, esperti in materie sanitarie, a tempo indeterminato.

I candidati vincitori saranno inseriti negli uffici centrali del Ministero a Roma e inquadrati nella terza area funzionale fascia retributiva F1 del ruolo dei dipendenti del Ministero della Salute.

L’assunzione in ruolo sarà subordinata al compimento, con esito positivo, di un periodo di prova di quattro mesi.

I requisiti di ammissione

I candidati interessati a partecipare alla selezione dovranno possedere i seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea;

godimento dei diritti civili e politici;

idoneità fisica all’impiego;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

essere in regola nei confronti degli obblighi di leva militare;

conoscenza della lingua inglese;

conoscenza delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse;

non aver superato l’età prevista dal vigente ordinamento per il collocamento a riposo d’ufficio;

laurea appartenente ad una delle classi delle lauree in L-8 Ingegneria dell’informazione, L-31 Scienze e tecnologie informatiche o diploma di laurea in Informatica, Ingegneria informatica, Ingegneria delle telecomunicazioni o Laurea specialistica o Laurea magistrale o in una qualunque classe di laurea di possibile equiparazione.

La selezione

L’iter selettivo sarà articolato in tre fasi:

un’eventuale prova preselettiva (test a risposta multipla sulle materie indicate all’art. 8 del bando);

(test a risposta multipla sulle materie indicate all’art. 8 del bando); una prova scritta di carattere teorico-pratico (redazione di un elaborato o soluzione di uno o più quesiti a risposta aperta sulle materie indicate all’art. 8 del bando);

(redazione di un elaborato o soluzione di uno o più quesiti a risposta aperta sulle materie indicate all’art. 8 del bando); una prova orale che potrà essere svolta in videoconferenza (colloquio interdisciplinare volto ad accertare la preparazione e la capacità professionale dei candidati sulle materie oggetto della prova scritta e su ulteriori argomenti specificati nell’art. 9 del bando).

La prova preselettiva e la prova scritta si svolgeranno mediante l’utilizzo di strumentazione informatica e di tecnologia digitale, anche in sessioni consecutive non contestuali, assicurando in questo modo la trasparenza e l’omogeneità delle prove.

Come presentare domanda

Le candidature dovranno essere trasmesse, per via telematica, entro le ore 23:59 del 12 settembre 2022, tramite la piattaforma di iscrizione ai concorsi pubblici Merito.

Per accedere sarà necessario il possesso di apposite credenziali SPID e di un indirizzo PEC nominativo.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il bando completo.