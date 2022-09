C'è tempo fino al 30 settembre per candidarsi

Restano pochi giorni per candidarsi al bando “CrossWork“, che offre l’opportunità ai giovani diplomati e disoccupati tra i 18 e i 29 anni e ai soggetti svantaggiati di qualunque età, residenti in Sicilia, di svolgere un tirocinio retribuito di 6 mesi a Malta.

Scade, infatti, il 30 settembre, alle ore 13:00 l’avviso che consentirà a 30 giovani siciliani di vivere un’esperienza lavorativa all’estero tramite un tirocinio di inserimento lavorativo, retribuito con compensi di 2000 euro al mese e a 6 giovani ragazzi maltesi di fare il percorso inverso ed essere accolti da sei imprese siciliane.

Il progetto

Il progetto “Crosswork”, che vede come capofila Logos e che fa capo al programma Intereg Italia-Malta, nasce dalla partnership tra Malta e la Sicilia con l’obiettivo di creare un ponte tra le due isole e favorire l’occupazione giovanile in entrambi i territori e la mobilità dei lavoratori nell’area transfrontaliera.

Tra gli altri partner aderenti al progetto l’Istituto scolastico Principi Grimaldi di Modica, la Malta Chamber of SME – Malta, il Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali della Regione Siciliana e Sicindustria – delegazione di Ragusa, Legacoop Sicilia, Cna Sicilia, Cgil Sicilia, Cisl Sicilia, Uil Sicilia.

In tutto saranno erogati 36 voucher per un importo complessivo lordo di 12mila euro al mese (comprensivo degli oneri di vitto, alloggio, trasporti locali e qualsiasi altro onere relativo alla realizzazione del voucher stesso) per tirocini da concludersi entro il 31 maggio 2023.

Ai candidati selezionati sarà assicurata adeguata assistenza e supporto alla mobilità attraverso lo Sportello Helpdesk Crosswork e azioni di placement e tutoraggio per l’intera durata del progetto di mobilità. Saranno, inoltre, assicurate le spese di viaggio (formula di biglietto prepagato di andata e ritorno per ciascun tirocinante verso/da Malta), l’assicurazione infortuni e RCT per lavoratori.

I destinatari

Al progetto potranno partecipare giovani e/o neodiplomati, di ambo i sessi, di età compresa tra i 18 e i 29 anni e i soggetti svantaggiati di qualunque età, residenti in Sicilia alla data di pubblicazione del bando, rientranti nelle seguenti categorie:

inoccupati (persone che non hanno mai svolto un’occupazione lavorativa e che, al contempo, cerchino lavoro;

disoccupati (persone che non hanno più un lavoro ma che lo cercano attivamente).

Per partecipare alle selezioni sarà necessario possedere una conoscenza della lingua inglese (orale e scritto), pari al livello B1 della griglia di autovalutazione relativa al “Quadro europeo comune di riferimento per le lingue”.

Un’opportunità di accrescimento culturale e lavorativo

Come ha sottolineato Rosario Alescio, presidente di Logos si tratta di “una vera opportunità di accrescimento culturale e soprattutto lavorativo, che punta all’inserimento stabile nel mondo del lavoro presso aziende coinvolte principalmente in quei settori economici prioritari e comuni del mercato siciliano e maltese”.

Ai candidati saranno offerti servizi personalizzati di scouting e matching tra domanda e offerta di lavoro, in modo da selezionare l’azienda maltese maggiormente adatta alle esigenze e aspirazioni dei candidati.

Come candidarsi

Tutti gli interessati potranno leggere l’avviso e scaricare tutta la documentazione necessaria sulla pagina web dedicata al progetto Crosswork e inviare la propria candidatura entro le ore 13:00 del 30 settembre 2022.

La domanda di partecipazione, insieme al cv e agli altri allegati, potrà essere trasmessa mediante raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo dell’IPS Principi Grimaldi partner di progetto o tramite PEC all’indirizzo rgrh020005@pec.istruzione.it.

Per maggiori dettagli consulta il bando.