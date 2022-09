Assunzioni a tempo indeterminato a Roma e Caserta

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha indetto un nuovo bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, aperto a tutti i laureati, per la selezione di 28 funzionari con il profilo di specialista di comunicazione e sistemi di gestione.

I vincitori saranno assunti a tempo indeterminato, inquadrati nella categoria A, posizione economica F1, e saranno inseriti presso le sedi centrali (Roma) e decentrate (Caserta) della Scuola nazionale dell’amministrazione (SNA).

I requisiti

Per partecipare al concorso saranno necessari i seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o di uno Stato membro Ue;

età non inferiore a 18 anni;

idoneità fisica all’impiego;

godimento dei diritti civili e politici;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento oppure non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale;

non avere riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportino l’interdizione dai pubblici uffici;

essere in possesso di condotta incensurabile;

avere una posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva;

essere in possesso di una laurea triennale o diploma di laurea o laurea specialistico o laurea magistrale.

La selezione

L’iter selettivo consisterà in due fasi:

valutazione dei titoli (voto di laurea e post lauream, titoli professionali e altri titoli);

(voto di laurea e post lauream, titoli professionali e altri titoli); prova orale (per i candidati che hanno superato la fase di valutazione dei titoli) che oltre a basarsi sulle materie indicate nel bando, verterà sulla conoscenza della lingua inglese e degli applicativi informatici più diffusi.

Come candidarsi

Chiunque fosse interessato potrà inoltrare la domanda di partecipazione, per via telematica, compilando il format di candidatura sul portale inPA, autenticandosi con SPID/CIE/CNS/eIDAS, entro e non oltre il 18 ottobre 2022.

Per la partecipazione alla procedura selettiva il candidato dovrà essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato o un domicilio digitale.

Per maggiori informazioni consulta il bando disponibile all’interno della seziona “Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso” della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sul portale inPA o sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 74 del 16/09/2022.