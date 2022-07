Due bandi per funzionari tecnici e dirigenti a tempo indeterminato

L’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSFISA) ha pubblicato due nuovi bandi di concorso per il reclutamento di 129 ingegneri, tra funzionari tecnici e dirigenti.

I neoassunti saranno inseriti a tempo indeterminato presso gli uffici dell’amministrazione centrale e in quelli territoriali.

Cosa fa l’ANSFISA

L’agenzia ANSFISA è nata nel 2019 con lo scopo di assicurare la vigilanza sulle condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali e degli impianti fissi.

Le sue attività sono esercitate sotto la stretta sorveglianza del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS).

I posti a concorso

I concorsi ANSFISA consentiranno di reclutare le seguenti figure:

114 funzionari tecnici (posizione economica C1);

(posizione economica C1); 15 dirigenti di seconda fascia (settori tecnici).

Le sedi

I posti disponibili saranno suddivisi tra gli uffici centrali di Roma, Firenze e Genova e tra gli Uffici Operativi Territoriali (UOT) dell’area Nord-Ovest (Genova, Torino e Milano), dell’area Nord-Est (Venezia e Bologna), dell’area Centro (Roma, Firenze, Cagliari, Ancona e Pescara) e dell’area Sud (Bari, Napoli, Catania e Palermo).

I requisiti

I candidati che desiderino partecipare alle selezioni dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione europea;

idoneità fisica all’impiego;

godimento dei diritti civili e politici;

inclusione nell’elettorato politico attivo e non essere sottoposti a misure di sicurezza detentive, a libertà vigilata o a misure di prevenzione;

assenza provvedimenti di destituzione o dispensa dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego pubblico;

assenza di condanna penale o provvedimento comunque definitivo dell’Autorità giudiziaria;

non essere stati interdetti dai pubblici uffici o sottoposti a misure che, per legge, escludono l’accesso agli impieghi presso le pubbliche amministrazioni, né avere riportato la pena accessoria dell’estinzione del rapporto di lavoro o di impiego ai sensi dell’art. 32 quinquies del codice penale, né infine di essere sottoposti a misura cautelare restrittiva della libertà personale;

non essere incompatibili in base alla normativa vigente con lo status di dipendente pubblico;

posizione regolare con riferimento agli obblighi di leva militare;

Per il profilo di funzionario tecnico sarà richiesto un diploma di laurea quinquennale (DL) in Ingegneria e l’abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere, per il profilo di dirigente oltre ai precedenti requisiti sarà richiesto anche il possesso dei titoli di servizio previsti dal bando.

Saranno, inoltre, previste delle riserve. Il bando per funzionari tecnici destinerà il 30% dei posti ai volontari delle Forze Armate e 1 posto ai sensi dell’art. 18 della Legge n. 68/1999. Il bando per dirigenti riserverà il 30% dei posti ai dipendenti ANSFISA.

Le prove d’esame

L’iter selettivo sarà articolato in una prova preselettiva, una prova scritta e una prova orale per il bando per funzionari tecnici, in una prova preselettiva, nella valutazione dei titoli, in due prove scritte e una prova orale per il bando per dirigenti.

Per tutti i dettagli si rimanda alla lettura dei rispettivi avvisi.

Come candidarsi

Le istanze di partecipazione ai due concorsi ANSFISA dovranno essere trasmesse, per via telematica, entro le ore 16.59 del 4 agosto 2022, mediante la piattaforma informatica “IoLavoroNelPubblico”.

Per accedere i candidati dovranno effettuare la procedura di registrazione alla piattaforma o essere in possesso di apposite credenziali SPID.

Sarà, inoltre, necessario, il versamento di un contributo di partecipazione pari a 10 euro.

Per tutti i dettagli consultare il Bando per 114 Funzionari Tecnici e il Bando per 15 Dirigenti di Seconda Fascia.