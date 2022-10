C’è tempo fino al 31 ottobre per candidarsi

Il Ministero dell’Interno ha indetto un bando di concorso pubblico per il reclutamento di 97 Ispettori Antincendi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

I neoassunti si occuperanno principalmente dell’organizzazione dei servizi di soccorso, partecipando alle operazioni di soccorso urgente, difesa e protezione civile e alle attività di prevenzione incendi, redigeranno atti, eseguiranno controlli e cureranno i programmi di formazione, addestramento, qualificazione e aggiornamento tecnico del personale dei Vigili del Fuoco.

I requisiti

Per partecipare alle selezioni sarà necessario il possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana;

godimento dei diritti politici;

età non superiore ai 30 anni (nessun limite di età per il personale che svolge funzioni operative nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco e limite di 37 anni per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco);

idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio;

laurea in ingegneria o architettura;

abilitazione professionale attinente ai titoli di studio;

possesso delle qualità morali e di condotta di cui agli articoli 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

non essere stati espulsi dalle forze armate e dai corpi militarmente organizzati o aver riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitti non colposi ovvero non essere stati sottoposti a misura di prevenzione, non essere stati destituiti da pubblici uffici o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione o non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale.

Sui posti messi a bando saranno previste delle riserve: un sesto dei posti sarà destinato al personale che svolge funzioni operative nei Vigili del Fuoco; il 10% dei posti al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, oltre ai requisiti sopraelencati, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno 7 anni e abbia effettuato non meno di 200 giorni di servizio; il 2% dei posti agli ufficiali delle forze armate che abbiano terminato senza demerito la ferma biennale.

Le procedure selettive

L’iter di selezione sarà articolato in:

un’eventuale prova preselettiva (test con quesiti a risposta multipla sulle materie oggetto delle prove d’esame)

(test con quesiti a risposta multipla sulle materie oggetto delle prove d’esame) una prima prova scritta (stesura di un elaborato o risposta sintetica a quesiti su geometria delle masse e/o scienza delle costruzioni);

(stesura di un elaborato o risposta sintetica a quesiti su geometria delle masse e/o scienza delle costruzioni); una seconda prova scritta (stesura di un elaborato o risposta sintetica a quesiti su elettrotecnica e impianti; meccanica e macchine; idraulica);

(stesura di un elaborato o risposta sintetica a quesiti su elettrotecnica e impianti; meccanica e macchine; idraulica); una prova orale (colloquio sulle materie delle prove scritte e su fisica; chimica; topografia; sicurezza nei luoghi di lavoro; normativa tecnica e procedurale di prevenzione incendi; diritto amministrativo e di diritto costituzionale; ordinamento del Ministero dell’Interno, con particolare riferimento al Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, e ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, conoscenza della lingua straniera scelta dal candidato e dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse).

La Commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito sulla base dei risultati ottenuti alle prove, sommando la media dei voti conseguiti nelle prove scritte al voto conseguito nella prova orale. L’Amministrazione redigerà la graduatoria finale del concorso, tenendo conto, in caso di parità nella graduatoria di merito, in via prioritaria dei titoli di preferenza indicati nella domanda di partecipazione.

Come candidarsi

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate, per via telematica, tramite la sezione “Concorsi online” dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco entro le ore 24:00 del 31 ottobre 2022.

Per accedere all’applicazione i candidati dovranno essere in possesso di apposite credenziali SPID.

Per maggiori informazioni sulla selezione consulta il Bando.