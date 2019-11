Occasione di rilancio e sviluppo

E’ ufficiale, la città di Messina avrà la sua Zona Economica Speciale (ZES). Con un messaggio indirizzato al Sindaco, Cateno De Luca, il presidente dell’Autorita’ Portuale dello Stretto, Mario Mega ha ufficializzato la nomina.

“La cabina di regia della ZES – si legge nella comunicazione – ha preso atto della valutazione della Commissione che ha esaminato le richieste dei Comuni. Tra le istanze approvate c’è la richiesta del Comune di Messina per l’innovation hub. È stato rilevato che l’istanza è stata ben motivata e coerente con il bando”.

Soddisfazione da parte del Sindaco Cateno De Luca, per il quale la ZES a Messina “è una grande opportunità di crescita e di investimenti, nell’ottica del rilancio che l’attuale amministrazione ha intrapreso, in discontinuità con il passato. Con tale strumento innovativo che prevede agevolazioni fiscali per chi vuole puntare sul nostro territorio, di certo ci saranno condizioni migliori per promuovere uno sviluppo integrato e creare occupazione”.