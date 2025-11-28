Accusata di tentato omicidio. Una donna di 30 anni è stata arrestati dai carabinieri della compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto hanno proceduto al fermo di Pg di una 30enne di origine rumena, indiziata del delitto di “tentato omicidio aggravato” nei confronti di un uomo di Falcone.

Le indagini sono condotte dai Carabinieri della Stazione di Falcone, dopo l’intervento dei sanitari de118 che avevano segnalato di aver soccorso un uomo di 57 anni ferito con un coltello.

Il provvedimento è frutto dell’attività investigativa dei militari dell’Arma, coordinata dalla Procura della Repubblica di Patti, guidata dal procuratore Angelo Vittorio Cavallo, che ha permesso di ricostruire le dinamiche dei fatti e raccogliere sufficienti elementi che hanno portato al fermo della donna che durante un litigio avrebbe aggredito l’uomo ferendolo con un coltello.

Rintracciata dai carabinieri, la donna è stata condotta presso la casa circondariale di Messina Gazzi, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il gip ha convalidato il fermo.