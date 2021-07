L'annuncio di Lucia Pinsone

Il 31 luglio sarà presentato il progetto all’aula consiliare di San Pier Niceto

Lucia Pinsone, presidente di Vox Populi “Una cittadella aeroportuale dotata delle infrastrutture necessarie”

“Accanto al progetto, interesse dei Comuni ma esistono, soprattutto, i fondi privati messi a disposizione da holding”

Il progetto per la realizzazione di un aeroporto nella Valle del Niceto e della sua cittadella sarà presentato da Vox Populi il 31 luglio. Il tutto sarà illustrato presso l’aula consiliare di San Pier Niceto in provincia di Messina. Lo annuncia il presidente del movimento politico Lucia Pinsone.

Non solo un aeroporto

“Non solo un aeroporto, ma una cittadella aeroportuale, dotata di tutte le necessarie infrastrutture, potrebbe nascere entro due anni nella Valle del Niceto – spiega Lucia Pinsone – dopo un lavoro complesso, portato avanti con i sindaci di San Giorgio Monforte, Pace del Mela e San Pier Niceto e ai delegati del governo maltese, posso annunciare soddisfatta che disponiamo di un progetto articolato che renderà il Messinese la punta di diamante dei flussi turistici e del trasporto merci della Sicilia intera, non solo dei circa 627 mila residenti nella provincia di Messina, tagliati fuori dalla zoppicante rete di trasporti siciliana”.

“C’è l’impegno del governo maltese ad utilizzare scalo”

Pinsone continua: “Accanto al progetto, esistono le delibere dei comuni del comprensorio che si impegnano a mettere a disposizione il sito, esiste l’impegno del governo maltese ad utilizzare lo scalo con Air Malta ed esistono, soprattutto, i fondi privati messi a disposizione da holding private”.

“Ora non possono esserci più scuse istituzionali”

Ed aggiunge: “Abbiamo messo insieme investitori, volontà politica del territorio, i primi fruitori internazionali: ora non potranno esserci più le scuse istituzionali che nei decenni scorsi ci hanno propinato le varie deputazioni messinesi, misteriosamente non interessate a realizzare un’opera di tale rilievo. Sabato 31 luglio, alle 17.00, presso l’Aula consiliare di San Pier Niceto, il progetto dell’Aeroporto della Valle del Niceto e della sua cittadella sarà presentato ufficialmente. Saranno presenti rappresentanti di tutte le parti interessate e mi auguro – conclude Pinsone – che il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti e i vertici di ENAC non ignorino l’invito. Sarebbe difficile da spiegare ai Siciliani”.