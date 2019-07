A Taormina

Un uomo ha aggredito in ospedale a Taormina con ripetuti pugni alla testa il primario del Pronto soccorso Mauro Passalacqua. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, a scagliarsi contro il medico sarebbe stato un giovane con disturbi psichiatrici. Il dottore Passalacqua in via precauzionale è stato sottoposto ad una Tac.

Sull’accaduto sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine. Appresa la notizia, il direttore generale dell’Asp di Messina, Paolo La Paglia, si è recato a Taormina per rendersi conto delle condizioni del dottore Mauro Passalacqua.

“Ho trovato il professionista molto amareggiato e provato – ha detto La Paglia -. In attesa di completare tutti gli accertamenti sanitari del caso, a lui va la mia stima e vicinanza anche a nome di tutto il personale dell’Asp di Messina”.