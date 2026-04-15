Nelle ultime settimane, il personale della Polizia stradale di Messina, in collaborazione con i reparti autostradali, ha intensificato i controlli per contrastare l’uso del telefono alla guida. L’operazione ha portato a risultati numerici significativi: sono state ritirate e sospese 84 patenti di guida, con una decurtazione complessiva di 420 punti e sanzioni pecuniarie che superano i 21.000,00 euro.

Controlli a tappeto tra autostrade e centri abitati

L’attività di monitoraggio ha interessato i punti nevralgici della viabilità messinese, dalle tratte autostradali della A/18 e della A/20 fino alle strade interne dei centri abitati della provincia. L’obiettivo delle autorità è arginare un fenomeno che rimane estremamente diffuso nonostante il recente inasprimento delle norme. L’abitudine di consultare lo smartphone mentre si è al volante continua infatti a essere una delle principali cause di incidenti stradali con gravi conseguenze.

Le sanzioni: come funziona la sospensione breve

Con l’introduzione della nuova normativa, le sanzioni per chi viene sorpreso con il cellulare in mano sono diventate molto più severe. Oltre alla sanzione pecuniaria e alla decurtazione dei punti, l’infrazione prevede l’applicazione automatica della cosiddetta “sospensione breve” della patente. Questo provvedimento, che va dai 7 ai 15 giorni, viene applicato immediatamente dall’agente accertatore se il conducente ha un punteggio inferiore a 20 o 10 punti a causa di precedenti infrazioni. Tale misura si somma alla sospensione ordinaria che può variare da 15 giorni a 2 mesi.

Il rischio dei “secondi di cecità”

Le forze dell’ordine sottolineano quanto l’utilizzo dello smartphone per telefonare, inviare messaggi, consultare mappe o navigare sui social network rappresenti un pericolo mortale. Questi comportamenti si traducono concretamente in “secondi di cecità alla guida”, momenti in cui l’attenzione viene completamente distolta dalla strada. La distrazione riduce drasticamente i tempi di reazione del conducente, moltiplicando in modo esponenziale il rischio di provocare o rimanere coinvolti in sinistri stradali, spesso con esiti drammatici.