A Santo Stefano di Camastra vittoria netta di Francesco Re, sulla sfidante Marila Re, che rimane saldo al timone della Città delle Ceramiche per il terzo mandato consecutivo. I dati, ancora parziali, che non possono più stravolgere il risultato finale, rivelano il dominio del sindaco uscente che, al momento, s’impone sulla competitor con il 70% delle preferenze. Qui tutti i dati aggiornati della provincia di Messina.

A Pettineo Ruffino con 100 voti di scarto

A Pettineo Domenico Ruffino la spunta su Pino Barberi con uno scarto di oltre 100 voti di preferenza. La campagna elettorale nel piccolo centro dei Nebrodi è stata caratterizzata per i toni molti accesi e violenti.

Reitano, elezione al fotofinish

Una sfida al cardiopalmo quella che si svolta a Reitano tra Pietro Puleo e Salvatore Salvaggio. La corsa allo scranno più importante del piccolo centro collinare dell’entroterra tirrenico alle amministrative la vince Salvaggio per una manciata di voti. Salvatore Salvaggio, 77 anni, geometra in pensione ed ex dipendente del Comune, ha vinto con la lista “Uniti per Reitano e Villa Margi”. Su 505 votanti, Salvaggio ha ottenuto 253 preferenze contro le 248 di Puleo. Salvaggio è sindaco per 5 voti.

Sebastiano Adamo vince a Motta D’Affermo

Sebastiano Adamo rieletto sindaco di Motta D’Affermo. L’uscente primo cittadino del piccolo centro dell’entroterra tirrenico ha sconfitto lo sfidante Angelo Marinaro. Su 481 votanti 350 preferenze sono andate ad Adamo e lo sfidante Marinaro ha preso 114 preferenze. Adamo guiderà l’Ente per la sesta volta.

Dalla segreteria di Federico Basile dati su 90 sezioni: Basile 46.08%, De Domenico 25.1%, Croce 25.55%, Totaro e Sturniolo non raggiungono il 2%. Sono dati parziali e non ufficiali ma, se dovessero essere confermati, Basile sarebbe eletto sindaco al primo turno, anche se la percentuale è in lieve flessione nelle ultime due sezioni: da 47.5 è scesa al 46%.