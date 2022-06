I dati in diretta

Elezioni in provincia di Messina e spoglio, i risultati aggiornati su questa pagina. In provincia di Messina sono 38 i comuni al voto con alcune sfide interessanti, in primis quello del capoluogo. Qui i risultati dei Comuni in provincia di Messina.

I dati in aggiornamento

Messina (proporzionale) – Su otto sezioni: De Domenico 583, Sturniolo 43, Totaro 46, Basile 1272, Croce 525, bianche 37, nulle 71.

Acquedolci (maggioritario) – I candidati sono Salvatore Caputo, Ciro Gallo e Alvaro Riolo

Alcara Li Fusi (maggioritario) – Superato il quorum, eletto sindaco Ettore Dottore

Capri Leone (maggioritario) – I candidati sono Giorgio Caputo e Bernardette Grasso

Castelmola (maggioritario) – I candidati sono Angelo D’Agostino e Orlando Russo

Castroreale (maggioritario) – I candidati sono Claudia Bucca, Andrea Calabrò e Giuseppe Mandanici

Cesarò (maggioritario) – Sindaco eletto l’unica candidata in lizza Katia Ceraldi, quorum superato

Fiumedinisi (maggioritario) – Giovanni De Luca in vantaggio con il 63,5%, Luigi Caminiti al 36,5%

Francavilla di Sicilia (maggioritario) – I candidati sono Vincenzo Pulizzi, Alessandro Vaccaro e Laura Vaccaro

Furnari (maggioritario) – I candidati sono Maurizio Crimi, Antonino Fazio, Felice Germanò e Salvatore Mendolia

Gaggi (maggioritario) – Viene eletto Giuseppe Cundari

Gallodoro (maggioritario) – Alfio Currenti al 74,% e Valerio D’Agostino 22,6%

Itala (maggioritario) – Daniele Laudini al 56,6%, Sebastiano D’Angelo al 43,5%

Letojanni (maggioritario) – Alessandro Costa, unico candidato, è stato eletto sindaco grazie al superamento del quorum

Librizzi (maggioritario) – I candidati sono Renato Di Biasi, Nunzio Scaglione e Francesco Tricoli

Lipari (maggioritario) – I candidati sono Emanuele Carnevale, Annarita Gugliotta, Riccardo Gullo e Gaetano Orto

Malfa (maggioritario) – Sindaco Clara Rametta, per l’elezione dell’unica candidata in corsa quorum raggiunto

Merì (maggioritario) – I candidati sono Filippo Bonansinga e Felice Borghese

Montalbano Elicona (maggioritario) – I candidati sono Filippo Taranto e Nino Todaro

Motta d’Affermo (maggioritario) – Sebastiano Adamo vince con 350 voti su Angelo Marinaro

Nizza di Sicilia (maggioritario) – Natale Briguglio al 53,5% e Giuseppe Di Tommaso 46,5%

Novara di Sicilia (maggioritario) – I candidati sono Salvatore Bartolotta e Gino Bertolami

Pagliara (maggioritario) – Sebastiano Gugliotta al 67,3%, Giovanni Giacò al 22,1%, e Rosa Puliatti al 10,6%

Pettineo (maggioritario) – Eletto Domenico Ruffino con 100 voti su Pino Barberi

Piraino (maggioritario) – I candidati sono Salvatore Cipriano e Diego Cusmano

Reitano (maggioritario) – Eletto Salvatore Salvaggio per una manciata di voti su Pietro Puleo

Roccella Valdemone (maggioritario) – I candidati sono Gianfranco Orsina e Pippo Spartà

San Pier Niceto (maggioritario) – I candidati sono Luigi Calderone e Domenico Nastasi

San Piero Patti (maggioritario) – I candidati sono Nino Franco e Cinzia Marchello

Santa Marina Salina (maggioritario) – I candidati sono Domenico Arabia e Santino Ofria

Santa Teresa di Riva (maggioritario) – Danilo Lo Giudice si avvia ad essere riconfermato sindaco di S. Teresa di Riva. Quando è stata scrutinata quasi la metà dei voti, circa 3.000 su 5.912, il suo vantaggio sul rivale Nino Bartolotta si fa sempre più ampio con oltre mille voti di distacco.

Sant’Alessio Siculo (maggioritario) – Domenico Aliberti e Giuseppe al 52,2%, Domenico Riggio al 47,8%

Santo Stefano di Camastra (maggioritario) – Vittoria schiacciante per Francesco Re (circa il 70%9 su Marila Re

Saponara (maggioritario) – I candidati sono Cosimo Bertino e Giuseppe Merlino

Sinagra (maggioritario) – I candidati sono Emanuele Giglia, Nino Musca e Carmelo Rizzo

Torrenova (maggioritario) – I candidati sono Salvatore Castrovinci, Serena Giuliano e Maria Tiziana Scolaro

Venetico (maggioritario) – I candidati sono Nino La Guidara e Francesco Rizzo

Villafranca Tirrena (maggioritario) – I candidati sono Giuseppe Cavallaro e Mario Russo-

.