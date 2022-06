Lo spoglio live

Inizia lo spoglio delle schede elettorali a Messina per eleggere il nuovo sindaco e il Consiglio comunale. Alle 14 sono iniziate le operazioni di scrutinio nella città siciliana, seconda per numero di elettori, dopo Palermo, tra i comuni al voto. A Messina l’attenzione è altissima visto che non sono stati diffusi exit poll da quando, alle 23 di ieri notte, si sono chiusi i seggi.

Lo spoglio per le elezioni comunali 2022 a Messina

I candidati alle Elezioni Comunali Messina 2022 per la carica di sindaco sono 5. Il candidato del centrodestra Federico Basile su cui le liste che sostenevano la precedente amministrazione (Con de Luca per Basile sindaco, Orgoglio messinese, Senza se e senza ma, Gli amici di Federico, Insieme per il lavoro Clara Crocè, Mai più baracche, Amo Messina, Basile sindaco di Messina, Prima l’Italia) e Lega hanno deciso di puntare dopo le dimissioni di Cateno De Luca. Gli altri sfidanti, sempre nel centrodestra, Maurizio Croce, sostenuto da Fratelli d’Italia, Forza Italia e delle liste civiche (Partito animalista, Udc, Noi con l’Italia-Dc, Maurizio Croce sindaco, Ora Sicilia, Giovani per Me). Il candidato del centrosinistra è Franco De Domenico, con l’appoggio del Partito Democratico, del M5S e delle liste civiche (Coalizione civica, Franco De Domenico sindaco). A completare il quadro i due candidati civici Gino Sturniolo (Messina in Comune) e Salvatore Totaro (Futuro, trasparenza e libertà).

Il candidato sindaco in vantaggio

In attesa di vedere i primi risultati per le Elezioni Comunali di Messina, è difficile fare considerazioni su proiezioni ed exit poll. Fatto sta che a Palermo è in vantaggio il candidato di centrodestra. A Messina vi sarà pure questo andazzo? C’è da dire che disponibili prima del silenzio elettorale imposto per legge – confermavano che il candidato favorito è Federico Basile.

I dati delle affluenze

A Messina ha votato il 55,64% degli aventi diritto. E’ il dato definitivo, quello delle 23, giunto in nottata. Si sono recati alle urne, tra tanti disagi, in 106.878 su 192.072 aventi diritto. Nel 2018 la percentuale era stata del 65,01%. Per le Circoscrizioni: I, votanti 11.126 pari al 58,57 per cento; II, votanti 14.002 pari al 55,29; III, votanti 24.433 pari al 55,64; IV, votanti 20.845 pari al 50,65; V, votanti 21.096 pari al 56,35; VI, votanti 14.579 pari al 57,75. Per il Referendum Montemare, hanno votato 99.083 elettori con una percentuale del 51,59 per cento).