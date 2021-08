Messa a nuovo

E’ stato aperto al traffico veicolare il nuovo tratto dell’itinerario Nord-Sud

E’ una estensione di circa 1 km, nell’ambito del lotto denominato “B4a”

Si tratta del tratto Santo Stefano di Camastra – Gela della strada statale 117 “Centrale Sicula”

Aperto al traffico il nuovo tratto, di lunghezza pari a circa 1 km, che ricade nell’ambito del lotto denominato “B4a”, che prevede l’ammodernamento della strada statale 117 “Centrale Sicula” dal km 25 al km 32. Lo rende noto l’Anas.Il lotto, che in configurazione ammodernata vedrà ridurre la propria estensione complessiva da 7,000 km a 6,100 km, prevede un investimento complessivo pari a 54 milioni di euro e lo stato di avanzamento lavori, comprensivi di un precedente appalto, è giunto all’83%.

Gli altri interventi in cantiere

“Come per il lotto B4b da 6,700 km, aperto al traffico il 25 giugno dello scorso anno – dice l’ente gestore -, e come per i primi 1300 metri del lotto B4a, aperti al traffico il mese successivo – gli interventi in corso prevedono l’adeguamento della sezione stradale, che precedentemente presentava una larghezza di 6,5 metri, all’ampiezza di 9,5 metri, come previsto dalle attuali norme per le strade di categoria C2”. Il lavori prevedono anche il miglioramento dell’andamento plano-altimetrico del tracciato, con nuovi tratti in variante e con l’eliminazione delle curve a raggio ridotto che caratterizzano la sede stradale storica. L’apertura del nuovo tratto, in prosecuzione dei tratti ammodernati, porta quindi a nove i km consecutivi di nuovo tracciato ammodernato.

Aperta anche l’Autostrada del Sud-Est

Intanto ieri la prima auto ha attraversato la ribattezzata «Autostrada del Sud-Est», il nuovo tratto della Siracusa-Gela inaugurato dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, assieme all’assessore alle Infrastrutture Marco Falcone, ai vertici del Consorzio per le autostrade siciliane, a sindaci, parlamentari e autorità civili, religiose e militari del territorio. L’opera si snoda per una decina di chilometri fra i territori di Rosolini e Ispica e connette, per la prima volta, la provincia di Ragusa alla rete autostradale siciliana.

Manca ancora un lotto all’appello

Ieri, due dei tre lotti in cantiere sono stati aperti al traffico, mentre proseguono spediti i lavori di completamento del lotto 8 dell’autostrada, fra Ispica-Pozzallo e la città di Modica. L’infrastruttura viene realizzata e gestita dalla Regione attraverso il suo Consorzio per le autostrade siciliane; a eseguire le lavorazioni è Cosedil Spa. Negli ultimi tre anni, con la nuova governance del Cas voluta dal governo regionale, l’appalto della Rosolini-Ispica-Pozzallo è stato riattivato e completato, recuperando dopo le difficoltà finanziarie dei precedenti affidatari che avevano portato al blocco dell’opera.