Un diciassettenne è stato arrestato dai Carabinieri a Monforte San Giorgio (ME) con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto illegale di arma da taglio. Durante un controllo del territorio, i militari hanno notato due giovani in atteggiamento sospetto a bordo di un motociclo. I due sono stati fermati e perquisiti.

Cocaina e coltello sequestrati

La perquisizione ha portato al ritrovamento di quasi 20 grammi di cocaina, suddivisa in 23 dosi, all’interno del bauletto porta casco. Il conducente, un minorenne di 17 anni, aveva inoltre un coltello a serramanico di genere vietato nella tasca posteriore dei pantaloni.

Arresto e analisi di laboratorio

Il giovane è stato arrestato e trasferito al Centro di Prima Accoglienza di Catania, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. La sostanza stupefacente sequestrata è stata inviata ai Carabinieri del RIS di Messina per le analisi di laboratorio.

Spaccio di cocaina e hashish nel palermitano, arrestati due giovani di 29 e 33 anni

I carabinieri della compagnia di Bagheria hanno arrestato due giovani di 29 anni e di 33 anni a Ficarazzi e a Santa Flavia, nel Palermitano, per spaccio di droga.

I militari hanno osservato gli spostamenti degli indagati controllando i movimenti nelle rispettive abitazioni.

La droga nell’intercapedine

Il 29enne, bloccato a Ficarazzi, è stato trovato con circa 10 grammi di cocaina e 60 grammi di hashish, già suddivisi in dosi e nascosti nell’intercapedine di un infisso della camera da letto. Sono stati trovati anche materiale per il confezionamento della droga e 1.100 euro.

Arrestato un 33enne

A Santa Flavia, invece, le manette sono scattate per il 33enne. In un mobile della camera da letto ha nascosto diverse dosi di droga per circa 120 grammi di hashish, 140 grammi di marijuana e 2 grami di cocaina.

Il gip di Termini Imerese ha convalidato gli arresti, e disposto per il 33enne l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e per il 29enne, oltre all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, l’obbligo di dimora.