i lavori proseguiranno fino al 21 aprile

Ancora nuovi interventi del Consorzio Autostrade Siciliane per migliorare e mettere in sicurezza la Messina Catania. Da oggi (venerdì 23 ottobre) si lavorerà, in entrambe le direzioni anche per il ripristino e la manutenzione delle barriere e dei cordoli ammalorati in corrispondenza dei viadotti Fago, Tagliaborse I-II-III e del sottopasso della strada provinciale 49/I.

Pertanto, sino al 21 aprile del prossimo anno, vigerà in entrambe le direzioni la parzializzazione del tratto compreso tra il km. 61,780 e il km. 55,076, mediante una chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia e sorpasso.

Per la sicurezza di tutti i viaggiatori e in ossequio alle disposizioni ministeriali, si raccomanda sempre il rispetto della segnaletica stradale, dei limiti di velocità e il divieto di sorpasso sul tratto autostradale interessato.

Ma non si tratta degli unici lavori in corso sulla rete stradale siciliana.

L’1 ottobre scorso sulla strada statale 192 “Della Valle del Dittaino” sono stati avviati i lavori di sostituzione dei giunti di dilatazione del ponte “Simeto”, ubicato al km 71,700 della statale.

Per consentire l’esecuzione delle lavorazioni, è in vigore il senso unico alternato nell’area di cantiere.

La limitazione sarà in vigore sino alla fine del mese di ottobre. Si concluderanno invece stasera alle 20:00 i lavori di manutenzione sulla rete di recinzione della A/18, Messina-Catania, dalla barriera Messina Sud a quella di San Gregorio, in entrambe le direzioni dove è stata necessaria la parzializzazione della carreggiata.

Lunedì 5 ottobre sono iniziati i lavori di manutenzione allo svincolo di Taormina e pertanto, sino alle ore 20.00 di mercoledì 28 ottobre, vigeranno alcune limitazioni al traffico veicolare. La prima interesserà la carreggiata dell’autostrada A/18 Messina-Catania, nel tratto compreso tra il km. 13,20 e il km. 35,80 mediante la chiusura alternata della corsia di emergenza, marcia o sorpasso, in direzione Messina; mentre la seconda interverrà sulle aree di competenza e delle rampe di uscita ed entrata dello svincolo di Taormina, km. 36,00.