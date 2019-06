“Come promesso sabato, in conferenza stampa assieme al presidente Musumeci, abbiamo riaperto oggi il viadotto Bruinetto, sull’autostrada A18 Messina-Catania”. Lo afferma l’assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone, a seguito della conclusione dei lavori urgenti di messa in sicurezza del viadotto, ubicato nei pressi di Fiumefreddo di Sicilia, avviati dal Consorzio autostrade siciliane a fine maggio. Rimossa anche la relativa deviazione del traffico.

“Riconsegniamo – sottolinea Falcone – quel tratto di autostrada con due giorni di anticipo rispetto alla tabella di marcia che avevamo prospettato, tempi in linea con le nuove virtuose prassi di gestione adottate dal Cas da un anno e mezzo a questa parte, sotto la supervisione operativa del Governo Musumeci”.

“La giornata di oggi – aggiunge l’assessore Falcone – manda inoltre in archivio un cantiere incompiuto da ben sei anni”. Si tratta dei lavori di protezione del versante viario e ampliamento del casello autostradale di Giardini Naxos, bloccati fin dal 2013. Stamane si è infatti tenuta la consegna dei lavori.

“Il Governo Musumeci – prosegue l’assessore alle Infrastrutture – ha lavorato per una svolta radicale all’insegna dell’efficienza da parte del Cas, ente che oggi si è rimesso in piedi dopo lunghi anni di ombre e malgoverno. Ai nuovi vertici, il presidente Francesco Restuccia e i componenti del Cda Chiara Sterrantino e Sergio Gruttadauria, formuliamo ancora i nostri migliori auguri di buon lavoro – conclude Marco Falcone – passando loro il testimone di un percorso di risanamento e rilancio del Consorzio che sarà ulteriormente rafforzato per una prospettiva di crescita infrastrutturale per la Sicilia”.