Da assessore regionale a coordinatore di Forza Italia a Messina, il suo territorio di provenienza. Gli azzurri nella costa nord orientale dell’Isola ripartono con la guida di un’autorevole donna. Bernadette Grasso è stata infatti scelta per guidare il partito nella provincia di Messina. Un incarico che arriva proprio nel giorno in cui lascia l’incarico di assessore regionale per fare spazio dopo oltre tre anni di mandato

“Un incarico autorevole e di prestigio – scrive in una nota il coordinatore regionale Gianfranco Miccichè – assegnato per le notevoli doti politiche e amministrative che ha saputo sviluppare nel corso degli anni, segno che avevamo visto giusto nello sceglierla per il delicato compito governativo che ha portato avanti in maniera impeccabile. Lo dimostrano le innumerevoli attestazioni di stima ed elogio espresse da sindaci e amministratori del messinese, grati per il lavoro da lei profuso. Queste manifestazioni – aggiunge Miccichè – confermano che, con lungimiranza, non ci eravamo sbagliati, anzi è da qui che dobbiamo ripartire, perché Grasso continua ad essere un punto di forza del partito in Sicilia, una risorsa. A lei va infatti riconosciuto l’importante contributo offerto alla coalizione nelle ultime competizioni elettorali. Grazie alla sua capacità di mediazione, riconosciuta sia dai partiti del centrodestra che dai buoni rapporti con le forze di opposizione, è stata determinante per il grande risultato ottenuto nel messinese, specie a Barcellona e Milazzo. A Bernadette, – conclude Miccichè – cui mi lega una profonda stima e amicizia, porgo le mie felicitazioni per il nuovo incarico”.

L’incarico suona, comunque, come l’ennesima conferma di un imminente turn over nella giunta regionale guidata da Nello Musumeci nel quale a Bernadette Grasso dovrebbe succedere Toni Scilla in seno alla giunta regionale di governo mentre l’altra sostituzione riguarderà l’assessore all’agricoltura Edy Bandiera. Cambio di uomini in corsa per garantire equilibrio alle richieste dei territori dentro Forza Italia anche se resta il tema che dopo questa sostituzione nella giunta Musumeci viene meno qualsiasi quota rosa