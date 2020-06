Il pirata denunciato in stato di libertà

La Polizia di Stato di Messina ha bloccato un automobilista ubriaco. Aveva appena tamponato un’altra autovettura ed era scappato senza prestare soccorso. E’ stato rintracciato e bloccato dai poliziotti delle Volanti lungo il Viale della Libertà, visibilmente ubriaco, tanto da necessitare l’intervento di personale sanitario.

L’uomo, 44 anni, nato nel Montenegro aveva da poco investito un’altra autovettura lungo il Viale Regina Elena, dileguandosi dopo l’impatto. Sottoposto ad accertamenti presso l’ospedale Piemonte, il montenegrino è risultato positivo ai test per stabilire il tasso alcolemico giudicato ben superiore a quanto consentito dalle vigenti normative del Codice della Strada.

Si è proceduto pertanto alla denuncia in stato di libertà per i reati di guida in stato di ebbrezza, omissione di soccorso e lesioni colpose. La vittima del tamponamento ha riportato lesioni per le quali è stato necessario il trasferimento in ospedale.

L’auto del quarantaquattrenne è stata sottoposta a fermo amministrativo ed affidata in giudiziale custodia. Al suo interno gli agenti hanno rinvenuto un bottiglione di vino da due litri quasi del tutto vuoto.

Altri arresti e denunce nel messinese. Era stato arrestato pochi giorni fa in flagranza di reato dai poliziotti del Commissariato di Barcellona Pozzo di Gotto (Me). Bernardo Mirabile, 61enne, era stato trovato in possesso di 22 grammi di cocaina, 32 grammi di sostanza da taglio, un bilancino, un coltello e materiale per il confezionamento delle singole dosi e della somma di denaro pari a 8.990 euro, ritenuta provento dell’attività illecita.Ieri, lo stesso personale ha dato esecuzione alla misura cautelare emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. con la quale è stato disposto il trasferimento in carcere del sessantunenne.

Nella stessa giornata di ieri, i poliziotti del Commissariato di Barcellona P.G. hanno proceduto anche alla denuncia in stato di libertà per il reato di ricettazione di due cittadini di nazionalità rumena. I due viaggiavano a bordo di un’auto all’interno della quale i poliziotti hanno sequestrato prodotti alimentari rubati. Quanto sequestrato è stato infatti per lo più trafugato in alcuni supermercati locali e di Milazzo.