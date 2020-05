Incidente nel Siracusano

Ha travolto con la sua auto un ciclista in contrada Taverna, a Floridia, nel Siracusano, ma sarebbe scappato invece di prestare soccorso. La vittima è stata poi trasferita all’ospedale Cannizzaro di Catania mentre il pirata della strada, un pensionato, è stato rintracciato dagli agenti della Polizia municipale ed ora la sua posizione è al vaglio degli inquirenti.

Secondo una prima ricostruzione, il ciclista, originario di Siracusa, stava facendo una sgambata quando è stato centrato da quella macchina, una Renault, che, a causa dell’impatto, ha perso il parafango, comprendente anche il numero di targa. Solo che il conducente ha preferito proseguire la sua marcia, per fortuna la vittima non era da sola, c’era un altro ciclista: è stato lui a prestare le prime cure all’amico poi trasportato al Cannizzaro.

Gli agenti della Polizia municipale hanno raccolto le informazioni in merito all’incidente in contrada Taverna ed hanno avviato le indagini ma nello spazio di poco tempo sono riusciti a rintracciare il pensionato che, stando ad alcune fonti investigative, si sarebbe difeso sostenendo di non essersi accorto bene di quanto fosse accaduto.

E’, invece, indagato per omicidio colposo il conducente del furgone coinvolto nel tragico incidente stradale sulla Siracusa-Gela, nel tratto tra Avola e Noto, in cui ha perso la vita Antonella Lembo, 56 anni, di Priolo, alla guida di una macchina. Le indagini sulla dinamica dell’impatto sono condotte dagli agenti della Polizia stradale di Siracusa e Noto che, nelle ore successive allo scontro, hanno sottoposto ai test l’uomo per svelare se si era messo al volante sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o alcoliche.

Da quanto fanno sapere gli inquirenti, il conducente era sobrio, per cui saranno valutati altri aspetti, allo scopo di accertare se ha violato il codice della strada, magari con una manovra brusca, o se, invece, si era distratto durante la guida.