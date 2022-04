Non c’è pace nel centrodestra siciliano e messinese in particolare e il caso di dire da oggi, nonostante a palermo la situazione sia altrettanto “spaccata”. Dopo il lancio della candidatura di Francesco Cascio a sindaco di Palermo da parte di Forza Italia la coalizione appare ancora più spaccata dal capoluogo fino alla regione. Ma la vera bomba politica di queste ore arriva da Messina

Germanà pronto ad alleare Prima l’Italia con Cateno De Luca

“Prima l’Italia nasce per porre sempre e comunque in primo piano gli interessi dei territori e dei suoi cittadini rigettando la logica di chi intende la politica quale strumento per salvaguardare gli interessi di pochi a scapito del bene comune.” Ad affermarlo è Nino Germaná deputato messinese della Lega – Prima l’Italia.

Unire le forze con De Luca e Basile

“Fedeli a questi principi e valori – prosegue l’on. Germaná – intendiamo accettare l’invito rivoltoci da Cateno De Luca e Federico Basile ad unire le forze per il bene di Messina in occasione delle prossime Elezioni amministrative per la scelta del suo Sindaco e del suo Consiglio Comunale”.

Superare le logiche di posizionamento politico

“È arrivato il momento, infatti, di superare sterili logiche di posizionamento che non tengono conto delle reali esigenze di Messina e della sua comunità, in nome di interessi di retrobottega e dei soliti noti, e di avviare un percorso virtuoso che attraverso scelte amministrative attente e mirate favoriscano la città e la sua crescita, restituiscano dignità ai suoi quartieri e proiettino i nostri giovani verso un futuro di speranza. È chiaro, dunque, che quello che vogliamo costruire è un quadro del tutto nuovo, che esce dal tipico schema delle coalizioni, aperto a tutti, e vuole schierasi in un’unica direzione: quella di Messina”.

Percorso comune per le amministrative

“Pronti, quindi, – conclude l’esponente di Prima L’Italia – ad accogliere l’invito di Cateno De Luca a fare sintesi e squadra per Messina e i messinesi e a definire, conseguentemente, un percorso in comune per le prossime amministrative in città”.

Il segretario Minardo “Rispetto posizioni ma partito non ha deciso”

“Rispetto per la posizione di Nino Germanà e nessuna preclusione rispetto ai percorsi e alle scelte future – commenta a stretto giro il segretario regionale della Lega Nino Minardo -. Il nostro partito però non ha ancora deciso – precisa – e siamo impegnati in queste ore in un confronto interno che auspico possa molto presto portarci ad una decisione su Messina ampiamente condivisa”.