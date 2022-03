La secca replica dell'ex primo cittadino

“Cateno De Luca si dimette nel momento più delicato per la città dopo che la corte dei conti ha di fatto bocciato il suo piano di riequilibrio, bocciando sostanzialmente tutta la politica economica di questi anni“. Lo dice il parlamentare Nino Germanà, in attesa delle decisioni del tavolo messinese del centrodestra sulla scelta del candidato sindaco. Intanto rilancia la sua disponibilità a essere il candidato sindaco della coalizione.

Messina ripiomba nel dissesto

“La realtà – dice in una nota – è che oggi su Messina ripiomba l’incubo del dissesto, le cui conseguenze graverebbero unicamente sulle tasche dei messinesi. Di fronte a tutto questo lui è scappato senza neppure arrivare alla fine del proprio mandato per (vane) ambizioni personali. Io invece, da sindaco lascerò il Parlamento per Messina“.

Pronto a candidarsi

Germanà si dice dunque pronto a vestire i panni da sindaco di Messina e si dice pronto a lasciare gli scranni del Parlamento per guidare la Città dello stretto. “Resto ovviamente in attesa delle decisioni del tavolo messinese del centrodestra sulla scelta del candidato che avrà l’onore di correre per la fascia tricolore di Messina, ma mi preme sottolineare che ritengo sia giunto il momento in cui la Politica recuperi il ruolo centrale di guida della città, mettendoci la fatta e dimostrando concretezza e affidabilità. Via le maschere, è ora di metterci la faccia. Via i compromessi, è ora di scelte forti e coraggiose. Con me Messina ripartirà dalla dignità, che De Luca ha scippato”.

Non si fa attendere la replica di Cateno De Luca

“Nino Germanà dopo aver fatto ridere tutti dicendo di essere pronto a candidarsi a sindaco contro i “potentati” continua a regalarci perle d’involontaria comicità”. Così l’ex sindaco De Luca replica alle affermazioni del parlamentare messinese. “Apprendo con stupore, afferma De Luca, che oggi dopo anni di assoluto silenzio Germanà senta la necessità di attivarsi per il bene della città di Messina. Oggi farnetica su un argomento che non conosce, cioè il piano di riequilibrio, dicendo che sarebbe stato bocciato dalla Corte dei conti. Ma di che parla? Dice cose false, oltre che assurde, e le dice, purtroppo per lui, senza avere alcuna credibilità essendo profano, per non dire ignorante, della materia. Accusa me di essere scappato… Certo, lui non può essere accusato di scappare da Messina perché in questa città politicamente non c’è mai stato. In realtà, anche al Parlamento non si sono mai accorti della sua presenza”.

Ci dica cosa ha fatto per Messina in Parlamento

“Sarebbe interessante – aggiunge l’ex sindaco peloritano – che Germanà parlasse di una delle battaglie che a Roma, alla Camera, ha combattuto per Messina. Per non parlare delle sue notti brave palermitane dove ha pascolato abusivamente nel parlamento siciliano dimenticandosi di Messina e dei messinesi. Vi assicuro, afferma Cateno De Luca, che calerebbe il silenzio. Viene da chiedersi dove sia stato in tutti questi anni. Oggi parla della necessità che la politica recuperi il ruolo centrale di guida della città, ma parla di quella politica che da settimane siede a tavoli segreti e fa sedute spiritiche alla ricerca di un nome? Parla di quella politica che non è stata in grado di formare classe dirigente? Parla di quella politica di “potentati” che chissà forse in preda a una crisi d’identità Germanà dimentica di rappresentare appieno? E allora -, aggiunge De Luca -, se oggi a Messina l’unico candidato in campo con un progetto concreto per la città è Federico Basile certo qualche domanda la politica dovrebbe iniziare a farsela. Inoltre, prosegue De Luca, dall’ansia che manifesta nel lanciare accuse ridicole nei miei confronti deduco che abbia una gran voglia di essere candidato. Casomai ci riuscisse, gli consiglio di farsi aiutare a scrivere da uno bravo. Noi, conclude De Luca, andiamo avanti spinti dalla forza dei risultati ottenuti in questi anni che sono sotto gli occhi di tutti”.