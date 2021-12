La decisione del vescovo di Patti

Rimosso il prete dell’Ospedale di Sant’Agata di Militello don Giuseppe Agnello

Bufera dopo le sue omelie “no vax”

“La pandemia è stata pianificata dai potenti della Terra”, diceva

Il Vescovo di Patti Mons. Guglielmo Giombanco, dopo la bufera mediatica sul Cappellano del Presidio Ospedaliero di Sant’Agata di Militello don Giuseppe Agnello, ha nominato don Vincenzo Vitanza in sua sostituzione.

La decisione della Diocesi di Patti

La comunicazione ufficiale è della Diocesi di Patti e sancisce dunque l’esonero dal servizio di Don Agnello presso l’ospedale di Sant’Agata.

Le omelie no vax

Il giovane sacerdote, come si ricorderà, a fine novembre era finito nella bufera per alcune sue omelie, pubblicate e diffuse anche sul web, nelle quali Don Agnello assumeva posizioni forti sulla pandemia ed in particolare contro la campagna vaccinale.

“Pandemia pianificata dai potenti della Terra”

Tra le frasi che destarono scalpore all’interno delle sue omelie, quella secondo cui “I potenti della Terra ci fanno credere che dipende da noi l’uscire fuori dalla cosiddetta pandemia, e invece dipende da loro, perché loro l’hanno pianificata“ ed ancora “ci hanno fatto credere che fossero interessati alla nostra salute, ma penso che abbiate capito tutti che sono interessati ai soldi. Gonfiano alcuni dati per mantenere alta la paura e ne nascondono altri sulle cure domiciliari che hanno evitato il ricovero e la morte di chi ha preso il covid, ma ha avuto la fortuna di medici in prima linea e non la sfortuna di linee telefoniche intasate. Ci forniscono con la propaganda una soluzione che doveva far raggiungere l’immunità di gregge, ma siamo punto e a capo”.

Le polemiche e la rimozione

Discorsi trasmessi anche su YouTube, e sugli altri social network, che hanno scatenato forti polemiche anche a livello istituzionale. Il sindaco di Sant’Agata Militello Bruno Mancuso aveva preso formalmente le distanze dalle parole del Cappellano, ora rimosso.