l'incidente domestico

Incidente domestico che sfocia in tragedia. Dopo 4 giorni di agonia, non ce l’ha fatta Marco Benedetto, 47enne originario di Sant’Agata Militello (Messina), morto al Policlinico di Palermo dopo il ricovero per i traumi riportati a seguito di una caduta accidentale da una scala interna nell’appartamento di un amico.

I medici lo avevano sottoposto anche ad un intervento chirurgico, ma non c’è stato nulla da fare. Il disperato tentativo dei medici non è servito.

Dolore nel Messinese

La notizia della morte dell’uomo ha destato parecchio sconforto nella comunità tirrenica dove la famiglia Benedetto era molto nota. Il tragico incidente ha sconvolto amici e parenti che conoscevano il 47enne. Tanti rimasti sotto shock per l’accaduto.

La ricostruzione del tragico incidente

Secondo la ricostruzione dell’accaduto, l’uomo sarebbe precipitato lo scorso 2 luglio da una scala presente nell’appartamento di un amico, a Torrenova. Sarebbe stato lui stesso a contattare i soccorsi, chiamando il 118, intervenuti sul posto con un’ambulanza. I traumi sono apparsi gravi, tanto da ritenere urgente il trasferimento a Palermo. Trasportato d’urgenza in elisoccorso, era stato giudicato subito molto grave dai medici per via delle tante fratture riportate.

Trasferito a Palermo d’urgenza

Marco Benedetto, a causa del trauma cranico era stato trasferito d’urgenza al Policlinico di Palermo dove successivamente era stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. I medici, nonostante gli sforzi, non sono riusciti ad evitare il decesso dell’uomo.

Nessuna indagine

Sull’incredibile fatalità, considerata un incidente domestico, non sarebbe stata avviata alcuna inchiesta. Si attende di conoscere la data dei funerali.

(Foto TempoStretto.it)