Al lavoro 65 Vigili del fuoco

Vigili del Fuoco in azione in un grosso incendio d’interfaccia che si è sviluppato nel territorio di Spadafora (Me). I Vigili del fuoco del Comando di Messina sono impegnati, dalle 12 di ieri, a fronteggiare un vasto incendio di bosco, nelle contrade San Martino, Grangiara e Nisi del comune di Spadafora.

Al lavoro 65 Vigili del fuoco per estinguere gli incendi di interfaccia con 12 auto pompe serbatoio, 3 auto botti pompa e 10 moduli antincendio. Anche due Canadair hanno operato fino alle 20 di ieri sera, effettuando ben 34 lanci. Gli incendi si sono verificati anche nel comune di Tusa. Le operazioni di spegnimento stanno continuando tuttora poichè il forte vento di scirocco aumenta le difficoltà.

Come riporta TempoStretto stamane altre fiamme si sono accese a Sant’Angelo di Brolo. A Spadafora nel corso della mattinata le fiamme sono tornate a bruciare la zona di Puntale e lambire l’abitato a San Martino, dove la zona è stata evacuata. L’alta colonna di fumo che ha avvolto la cittadina è visibile fino a diversi chilometri di distanza. Nei punti più delicati, come a Tusa, sono impegnati nelle operazioni anche le forze dell’ordine e i tecnici dell’Anas. Al momento è stata chiusa al traffico la Statale 117 Centrale Sicula dal km 0 al km 11,800.

A Barcellona nella tarda serata di ieri sono scoppiati due grossi roghi sulla collina di Migliardo e a Oreto, e nella notte hanno continuato a bruciare, avvallandosi sempre più verso la Nazionale. Il Comune ha attivato il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile.