Intervento dell'Arpa

Le campane disturbano la quiete pubblica e l’Arpa multa il parroco. Accade a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, che finalmente, i residenti di uno dei quartieri della cittadina, adesso potranno dormire sonni tranquilli dopo aver segnalato la presenza di campane che disturbavano il quieto vivere ormai da troppo tempo. Entro 15 giorni il sacerdote dovrà mettere in regola l’impianto.

Le campane della chiesa Santa Maria di Fatima di Barcellona Pozzo di Gotto

Le campane della discordia sono quelle della chiesa Santa Maria di Fatima di Barcellona Pozzo di Gotto il cui suono disturbava un vicino. Da qui l’intervento dell’Arpa, l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, che ha decretato che effettivamente era un po’ troppo e ha trasformato il suono in frastuono. L’Arpa non solo ha ordinato al Comune del Messinese “l’eliminazione del rumore immesso in ambiente abitativo” ma anche deciso “l’applicazione di una sanzione di mille euro che dovrà essere pagata entro i prossimi 60 giorni”.

Ora il comune chiede alla chiesa di pagare la multa

In seguito all’intervento dei tecnici dell’Arpa, l’amministrazione comunale del piccolo comune messinese si è dovuta mettere in moto e scrivere a padre Cosimo Genovese, il sacerdote della chiesa Santa Maria di Fatima, chiedendo il pagamento della contravvenzione di adottare – come si legge nel documento – “con effetto immediato nelle modalità operative, tutti gli accorgimenti necessari a limitare le emissioni rumorose, in particolare riguardo alle aree confinanti con le abitazioni”.

Entro due settimane la chiesa dovrà mettere in regola l’impianto

Adesso il sacerdote dovrà fare predisporre, entro 15 giorni, un piano di bonifica di un tecnico specializzato in acustica ambientale. E siccome il suono di quelle campane va oltre i limiti imposti dalla legge in un centro abitato, “dovranno essere realizzati tutti gli interventi necessari a ricondurre le emissioni acustiche”. Solo così gli abitanti della zona potranno dormire e riposare più tranquillamente.