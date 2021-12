diverse segnalazioni

Anche a Messina si creano assembramenti e code all’hub. Una situazione che coinvolge un po’ tutte le strutture dell’isola e tutti i laboratori. Viste le code e i disagi negli hub, sono decine le segnalazioni di lavoratori e pensionati alla Cisl Messina tanto che il segretario generale Antonino Alibrandi scrive al Commissario per l’emergenza Covid, al Prefetto e al sindaco.

Disagi all’spedale Papardo

La Cisl in particolare segnala code e disagi negli hub vaccinali e negli ospedali cittadini, con assembramenti pericolosi per i cittadini ed i lavoratori. La situazione è difficile soprattutto per quanto riguarda l’Ospedale Papardo, segnala la Cisl. “Abbiamo potuto accertare personalmente che le segnalazioni sono ampiamente fondate – afferma il segretario generale dlela Cisl Messina Antonino Alibrandi – dall’afflusso non regolato con la formazione continua di assembramenti all’eccessivo tempo di permanenza nell’hub tra l’accesso per completare la scheda e l’effettuazione del vaccino. La permanenza e l’attesa presso il Centro diventa un calvario soprattutto per le persone anziane e fragili”.

tempi lunghi per i tamponi

Ma sono anche i tempi che seguono l’esecuzione del tampone a preoccupare. “Ci segnalano tempi troppo lunghi tra la comunicazione della positività del soggetto e l’intervento e presa in carico dell’Usca, ma anche per il rilascio della certificazione utile a giustificare l’assenza dal lavoro con un rimpallo di competenze tra l’Usca ed il medico di famiglia. Una situazione inaccettabile perché dopo due anni di contagi pensavamo che l’organizzazione non più emergenziale potesse rispondere in modo ordinato e strutturato superando l’improvvisazione della fase emergenziale. Invece permangono tutte le inadeguatezze della primissima fase con gli stessi problemi di un anno fa, con una scarsa comunicazione anche tra i medici di medicina generale e le Usca e le difficoltà di tracciamento”.

Chiesto l’intervento del prefetto

La Cisl Messina sottolinea come ci sia una evidente “disarticolazione, frutto di una non strutturata piramide della responsabilità. «Vorremo capire quali protocolli di sicurezza vengano applicati nelle varie realtà vaccinali dove vengono impiegate risorse economiche ed umane che, se ben organizzate, possono certamente raggiungere gli obiettivi di centri strutturati e nuclei territoriali di prossimità”. Il sindacato, quindi, chiede un intervento immediato per fronteggiare l’emergenza attuale ponendo i rimedi necessari a garantire tutta la popolazione ritiene che sia urgente un confronto con le autorità preposte per un costruttivo approfondimento delle problematiche evidenziate.