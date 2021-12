I numeri in crescita

La scelta dell’Asp di Palermo di far restare aperti i centri vaccinali in modalità Open Day ha consentito ieri a 5.810 persone di vaccinarsi contro il Covid. Un numero record per l’Azienda sanitaria del capoluogo che, nel solo Hub allestito nel Palazzetto dello Sport di Bagheria, ha somministrato 1.010 dosi, ma da record è stato anche l’afflusso nelle altre strutture.

Hub presi d’assalto

Sono state 912 all’Hub del centro commerciale La Torre, 893 a Villa delle Ginestre, 596 all’Hub del centro commerciale Poseidon di Carini, 589 a Misilmeri e 571 a Cefalù. Adesione massiccia anche nei centri vaccinali di Partinico (319 inoculazioni), Madonna dell’Alto di Petralia Sottana (295); Lercara Friddi (168), Corleone (155) e Termini Imerese (142). Altre 160 vaccinazioni sono state somministrate tra Lampedusa, Cinisi e quelle domiciliari. Buona anche l’affluenza della fascia pediatrica 5-11 anni con 296 vaccinazioni e quella degli over 80 con 284 vaccinazioni.

Centri chiusi a Capodanno

Domani, venerdì 31 gennaio, Hub e punti vaccinali dell’Asp di Palermo saranno regolarmente aperti ad eccezione delle sedi ospitate all’interno dei centri commerciali che osserveranno l’orario della struttura: La Torre di Palermo ore 9-14 e Poseidon di Carini 8-19. Tutte le strutture saranno, invece, chiuse il giorno di capodanno, 1 gennaio, per poi riprendere a tempo pieno l’attività domenica 2 gennaio.

Stop all’open day per i vaccini alla Fiera del Mediterraneo. Da ieri, mercoledì 29 dicembre, sospesa la possibilità di venirsi a vaccinare all’hub senza prenotazione per l’utenza del padiglione 20 (dai 12 anni compiuti in su). I bambini dai 5 agli 11 anni, invece, potranno continuare a recarsi al padiglione pediatrico dell’hub anche senza prenotazione. “È una decisione che abbiamo dovuto prendere per assicurare la migliore gestione dell’afflusso di persone all’hub – dichiara il commissario Covid della Città metropolitana di Palermo, Renato Costa -. Rinunciare all’open day può aiutarci a ridurre le attese e a evitare assembramenti pericolosi. Il momento è delicato e impegnativo: aumentano i contagi, gli utenti all’hub e all’area drive-in, ma la nostra priorità resta offrire il miglior servizio possibile”.

Gli orari per i tamponi e i vaccini

La Fiera del Mediterraneo rimarrà sempre aperta per tamponi (dalle 8 alle 13) e vaccini (dalle 9 alle 19) anche nei giorni festivi. Chi verrà a vaccinarsi in Fiera può prenotarsi sul sito dell’hub https://fiera.asppalermo.org ma anche sulla piattaforma di Poste Italiane o dal sito Sicilia Coronavirus.