Stop ad Open Day per il 25 e 31 dicembre ed 1 gennaio

L’hub della Fiera del Mediterraneo non va in vacanza. Durante le festività natalizie resterà regolarmente aperto sia per la vaccinazione anti-Covid, sia per i tamponi in modalità drive-in.

Open day sospeso a Natale il 31 dicembre e l’1 gennaio

Tuttavia, l’unico cambiamento riguarda l’open day, ossia la possibilità di venirsi a vaccinare all’hub senza prenotazione. Questo servizio, infatti, sarà sospeso per tre giorni: sabato 25 dicembre, venerdì 31 dicembre e sabato 1 gennaio. In queste giornate ci si potrà recare all’hub per vaccinarsi solo su prenotazione, attraverso la piattaforma https://fiera.asppalermo.org.

La temporanea sospensione dell’open day vale sia per il padiglione 20, dove si vaccinano persone dai 12 anni compiuti in su, sia per il padiglione 20A dedicato ai bambini sotto gli 11 anni.

Orario vaccinazioni e tamponi restano invariati

L’orario resta invariato: dalle 9 alle 19 per i vaccini, dalle 8 alle 13 per i tamponi.

I casi odierni in Sicilia

Nella giornata del 21 dicembre, sono 1.432 i nuovi casi di Covid19 registrati nell’isola a fronte di 31.904 tamponi processati in Sicilia. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 608. Il tasso di positività sale al 4,5% ieri era al 4,4%.

L’isola è al settimo posto per contagi, al primo posto c’è la Lombardia con 8.292 casi, al secondo posto il Veneto con 4.716 casi, al terzo il Piemonte con 3.218 casi, al quarto la Campania con 2.297 casi, al quinto posto il Lazio con 2.285 casi, al sesto l’Emilia Romagna con 2.179 casi.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

Gli attuali positivi sono 21.934 con un aumento di 866 casi. I guariti sono 548 mentre le vittime sono 9 e portano il totale dei decessi a 7.364.

La situazione negli ospedali

Sul fronte ospedaliero sono 605 ricoverati, con 14 casi in più rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 67, 4 casi in più rispetto a ieri.

La situazione nelle singole province

Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 168 casi, Catania 331, Messina 264, Siracusa 136, Ragusa 65, Trapani 92, Caltanissetta 139, Agrigento125, Enna, 103.