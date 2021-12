L’area tamponi drive-in riaprirà lunedì 13 dicembre

Condizioni meteo proibitive e chiude l’area tamponi drive-in della Fiera del Mediterraneo. Ne dà notizia l’ufficio del commissario per l’emergenza Covid19.

L’area riaprirà lunedì 13 dicembre osservando sempre lo stesso orario: apertura al pubblico alle 8 e chiusura alle 13. Laddove le condizioni meteo non dovessero permettere l’esecuzione dei tamponi neanche nella giornata di lunedì 13 dicembre sarà diramato un nuovo avviso di chiusura.

Continueranno, invece, regolarmente le attività di somministrazione dei vaccini al padiglione 20 della Fiera e il servizio di assistenza utenti per il green pass, dalle 9 alle 19.

Cade palma di fronte alla Questura

Tragedia sfiorata a Palermo. Una palma è caduta davanti alla Questura in piazza Vittoria. La grossa pianta è finita su un’auto danneggiandola. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona. Non ci sono feriti.

Nuova allerta gialla

Non accenna ad allentarsi la morsa del freddo e del maltempo in Sicilia. La protezione civile regionale ha diramato un nuovo avviso, il 21345, valido dalle 16 di oggi fino alla mezzanotte di domenica 12 dicembre.

Viene indicata per oggi una allerta gialla diffusa in sette province dell’isola, escluse le sole Ragusa e Siracusa. Domani 12 dicembre allerta gialla in cinque province, a Palermo, Catania, Messina, Agrigento e Trapani

Condizioni meteo avverse

L’avviso fa riferimento ancora a condizioni meteo avverse. “Si prevede il persistere di venti da burrasca a burrasca forte nord-occidentali. Violente mareggiate lungo le coste esposte; inoltre, precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori tirrenici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento”.

Precipitazioni per il 12 dicembre

Precipitazioni “Sparse, anche a carattere di rovescio o temporale ed in generale esaurimento nella seconda parte della giornata, sulla Sicilia settentrionale e nord-orientale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati; isolate, anche a carattere di rovescio ed in generale esaurimento pomeridiano, sui settori occidentali ed interni, con quantitativi cumulati deboli”.

Quota neve

Per domani, 12 dicembre, si alza la quota neve. Al di sopra dei 1200-1400 m sui rilievi della Sicilia settentrionale, con apporti al suolo deboli mentre oggi la quota neve si attesta tra i 900 ed i 1100.

Mari e venti

La situazione dei mari e dei venti indicata nel bollettino diramato dalla protezione civile regionale prevede per la giornata di domani, 12 dicembre le seguenti condizioni: Mari agitati i bacini meridionali, temporaneamente molto agitati lo Stretto di Sicilia e lo Ionio meridionale; moto ondoso in graduale attenuazione.

Venti: Forti dai quadranti settentrionali, con raffiche fino a burrasca forte su settori costieri e crinali appenninici, in attenuazione.