In programma nel suo quartier generale a Messina il prossimo 14 marzo

Arrivano dalle università di tutta Italia i quaranta giovani talenti selezionati per partecipare al Recruiting Day del Gruppo Caronte & Tourist, in programma nel suo quartier generale a Messina il prossimo 14 marzo.

Il Recruiting Day sarà la fase conclusiva di un progetto – fa sapere il Gruppo C&T – avviato nel 2023 e mirato a reclutare giovani talenti e potenziali nuovi manager del futuro, nella visione di un turnover progressivo della dirigenza che incarna il dinamismo e l’innovazione necessari per affrontare le sfide del mercato globale.

Grazie a questa iniziativa – condotta con il supporto degli specialisti della Glasford, società multinazionale di consulenza manageriale – il Gruppo ha dunque incontrato decine di atenei e centinaia di laureandi e neolaureati negli ambiti giuridico, ingegneristico ed economico.

Oltre 1300 curricula arrivati

I curricula arrivati all’azienda sono stati oltre 1300. Dopo una scrupolosa selezione dei profili più in linea, è stata redatta una short list di quaranta candidati (numero aumentato rispetto ai previsti trenta, vista la grande richiesta) che prossimamente si appresteranno a visitare l’azienda, partecipare a una giornata a loro dedicata e condurre i colloqui finali.

“Il futuro di un’azienda dipende dalla capacità di attrarre e sviluppare nuovi talenti. Siamo sempre entusiasti di accogliere giovani ambiziosi e volenterosi e di farlo con una procedura di selezione rigorosa e trasparente che ha pochi precedenti nel Paese”, ha dichiarato l’HR Manager e responsabile della comunicazione del Gruppo, Tiziano Minuti.

“Interesse dei giovani conferma attrattiva Sud Italia”

“La nostra offerta ha incontrato un’enorme domanda. L’interesse rivolto dai giovani verso la nostra iniziativa conferma la crescente attrattiva del Sud Italia come destinazione per opportunità di crescita professionale e una qualità di vita – per molti, peraltro, derivante anche dalla vicinanza alla propria casa e ai propri affetti – ineguagliabile. Incrementare i livelli occupazionali reclutando nuove leve è una scelta strategica coerente con la nostra declinazione del concetto di responsabilità sociale d’impresa”.

Cosa è stato richiesto ai candidati

Ai candidati, oltre alle competenze specialistiche derivanti dal rispettivo corso di studi, sono state richieste anche quelle che vengono definite soft skills, abilità trasversali come flessibilità e proattività che sono fondamentali per ben governare i cambiamenti e le esigenze mutevoli del mercato. Ai selezionati verrà poi proposto un contratto di un anno, periodo entro il quale potranno esplorare e accrescere le proprie abilità e competenze a trecentosessanta gradi accanto a delle professionalità senior, con la prospettiva di stabilizzazione nel Gruppo Caronte & Tourist.

“Ci impegniamo – ha aggiunto Minuti – affinché il nostro sia sempre un ambiente di lavoro inclusivo e stimolante, dove ogni individuo abbia chances di crescita e possa contribuire al successo collettivo”.

Continua il trend positivo di assunzioni del Gruppo C&T

Il tasso di nuovi assunti del Gruppo è in continua crescita (+ 4% nel 2022 e un ulteriore + 3% nel 2023); di loro il 60% ha meno di 40 anni ed è nato in Sicilia o in Calabria.

A questo sono da aggiungere i risultati delle politiche per le pari opportunità che fin qui hanno prodotto un incremento della presenza femminile, dal 6,7% del 2021 al quasi 10% del 2023.