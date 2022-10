Da ieri ha fatto perdere di sé ogni traccia Lucia Rivilli

Una donna dalla tarda mattinata di ieri è scomparsa. Ha fatto perdere di sé ogni traccia e sono ore di angoscia per la famiglia che lancia l’allarme anche attraverso i social. Sembra essere scomparsa nel nulla Lucia Rivilli, sposata e madre di due figli. E’ residente a Castel di Lucio, piccolissima comunità del Messinese di poco più di mille anime. Un paese in cui tutti si conoscono e che per questo si spera di poter capire meglio. Al momento questa sparizione appare un vero e proprio giallo.

L’appello

La donna, secondo quanto racconta la sorella Rosalba, si sarebbe allontanata ieri da casa, mercoledì 5 ottobre, poco dopo mezzogiorno. E’ uscita con l’auto ma non ha fatto mai ritorno. Un comportamento assolutamente anomalo e che in tanti non riescono a spiegarsi. Ecco perché sempre la sorella ha deciso di affidarsi ai social per chiedere aiuto: “Mia sorella è scomparsa! – scrive Rosalba Rivilli su facebook -. È uscita di casa con la sua macchina, una Panda 4×4 nera targata EB375YB. Chiunque l’abbia vista a lei o la macchina per favore ci contatti in qualsiasi modo”.

Le ricerche

Al momento non si può parlare di scomparsa ma l’ipotesi è quella dell’allontanamento volontario. Almeno è così da protocollo delle forze dell’ordine. Già si stanno cercando di sentire familiari, amici e persone più vicine alla donna per provare a capire chi l’abbia potuta vedere per l’ultima volta e dove. Potrebbe essere in tal senso utile far ricorso alla videosorveglianza pubblica o provata per cerca di capire dove la donna si sia diretta con la macchina.

La recente tragica scomparsa nel Trapanese

Nell’agosto scorso nel Trapanese si verificò un’altra scomparsa. A non aver dato più notizie di sé a Salemi era stato un giovane di 21 anni, Manuel Spagnolo. Era sparito nella notte tra il 10 e l’11 agosto e i familiari avevano denunciato la sua scomparsa ai carabinieri. Purtroppo due giorni dopo il suo corpo senza vita venne trovato dagli operatori della Protezione civile comunale di Gibellina, all’interno di un casolare di contrada Gessi a Salemi.