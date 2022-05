L'assessore Falcone: “Scongiuriamo senso d’abbandono patito da cittadini”

Pronti 2,9 milioni di euro per risanare la strada provinciale 179 Castel di Lucio-Mistretta, nel Messinese. A darne notizia l’assessore regionale Marco Falcone, a seguito del decreto di finanziamento dell’opera emanato dal dipartimento Infrastrutture.

Falcone “Prosegue l’attuale strategia di recupero viabilità interna”

“Prosegue da parte del governo Musumeci – afferma Falcone – l’attuazione della strategia di recupero della viabilità interna della Sicilia che purtroppo, da anni, non ha potuto giovarsi di un costante e sistematico lavoro di manutenzione. Abbiamo voluto che fosse la Regione a farsene carico, pur senza diretta competenza, per scongiurare il sentimento di abbandono patito da tempo da cittadini e territori. Arrivano dunque le importanti somme per la messa in sicurezza della Castel di Lucio-Mistretta, in una zona che vedrà compiersi – sottolinea l’assessore alle Infrastrutture – anche altri fondamentali e ingenti investimenti della Regione come gli oltre 40 milioni per la Castel di Lucio-Gango e il collegamento Alcara Li Fusi-Ss 113”.

La Città metropolitana di Messina indirà la gara d’appalto

Il ripristino della Sp 179 figura tra le opere finanziate nell’ambito della Strategia nazionale Aree interne (Snai). Sarà adesso la Città metropolitana di Messina a indire la gara d’appalto.

Finanziata la Roccella-Mojo

“Da più di tre anni si attendeva un intervento risolutivo sulla Sp 2 a Roccella Valdemone, arteria vitale per i cittadini della Valle dell’Alcantara che purtroppo è stata oggetto di un grave smottamento”. Lo ha affermato qualche giorno fa l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, rendendo nota la pubblicazione del decreto di finanziamento da 765.612 euro per il consolidamento di un tratto della Strada provinciale 2 Roccella Valdemone-Mojo Alcantara, nel Messinese.

L’assessore ha continuato: “Il governo Musumeci mette oggi a disposizione della Città metropolitana di Messina oltre 700mila euro per realizzare il consolidamento della strada, eliminando la frana e raccogliendo le aspettative del territorio. Renderemo di nuovo possibili i regolari collegamenti fra il centro abitato di Roccella e la rete viaria alcantarina, nell’ambito del Piano di recupero della viabilità provinciale che la Regione sta attuando da ormai quattro anni”.